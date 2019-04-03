"Псковэнерго" завершило модернизацию защит на системообразующей подстанции 110 кВ в областном центре

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» завершил работы по техперевооружению оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики на ключевом центре питания региона – ПС 110 кВ «Псков». Все установленные устройства РЗиА выполнены на базе микропроцессорных терминалов и имеют функции осциллографирования и регистрации аварийных событий, обеспечения внутреннего контроля и самодиагностики. На модернизацию объекта с учетом проектно-изыскательских, монтажно-наладочных работ и закупки оборудования электросетевое предприятие в общей сложности направило 11,9 млн рублей.

В рамках модернизации дуговой защиты на каждой секции присоединений 10 кВ установлены устройства волоконно-оптической защиты с встроенными блоками детектирования света и тестирования от дуговых замыканий с контролем тока. При фиксации дуги в отсеках сборных шин или кабельных вводов защита такого типа мгновенно будет отключать поврежденный элемент.



Также завершен монтаж микропроцессорного устройства автоматической частотной разгрузки (АЧР) и устройств ликвидации асинхронных режимов (АЛАР). Все установленные устройства разработаны и произведены российскими компаниями.



Проведенные работы позволят значительно повысить уровень надежности энергообъекта, безопасности работы обслуживающего персонала, а также свести к минимуму число нештатных ситуаций.



Подстанция ПС 110 кВ № 53 "Псков" эксплуатируется с 1957 года. В течение всего периода проведения модернизации она в полной мере сохраняла энергоснабжающие функции, оставаясь действующим объектом. Исторически данный центр питания является системообразующим элементом электрических сетей «Псковэнерго» и источником электроснабжения значительной части Пскова, а также Псковского, Печорского, Плюсского, Стругокрасненского и Гдовского районов.