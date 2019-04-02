Еще три города присоединились к пилотам проекта "Умный город"

Трехсторонние соглашения о реализации проекта «Умный город» подписали Минстрой России, правительство Псковской области и г.Великие Луки, правительство Республики Карелия и г.Петрозаводск, а также Республика Саха (Якутия) и г.Якутск. Подписание состоялось с участием главы Минстроя России Владимира Якушева на Арктическом форуме в г.Санкт-Петербурге 9 апреля.

Как отметил в ходе подписания соглашений министр, представители регионов и городов, подписывающие соглашение о реализации пилотного проекта, берут на себя обязательства по выполнению дополнительных мероприятий стандарта и внедрению инновационных решений. Всего в число пилотов проекта «Умный город» входят уже 26 городов страны.

«Мы подписали первые соглашения с пилотами в марте в Калуге на международном форуме, ряд соглашений был подписан на Красноярском экономическом форуме, а сегодня к их числу присоединились в том числе и арктические города. У каждого муниципалитета и субъекта, которые подписывают такие соглашения, есть свои интересные сервисы, которые они достаточно эффективно используют. В рамках подписанных соглашений города обязуются делиться положительными практиками с другими регионами и двигаться вперёд в ходе цифровизации своего городского хозяйства», - подчеркнул Владимир Якушев.

Министр выразил уверенность, что совместная работа федерального ведомства и регионов даст положительный импульс к развитию цифровизации муниципалитетов.

Напомним, ведомственный проект «Умный город» стартовал в России в 2018 году в пилотном режиме, а начиная с 2019 года стал обязательным в рамках сразу двух нацпроектов – «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».