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Инвестиции (проекты)

Китайская фирма вложит более $2,3 млн в подмосковный завод

Китайская фирма вложит более $2,3 млн в подмосковный завод

10 апреля 2019, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ОЭЗ ДУБНА
Отрасль: Металлургия 

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Компания из КНР планирует вложить 2,3 миллиона долларов в завод по производству оборудования для металлообработки на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" в Московской области, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

"В ближайшее время компания Shenyang All-Powerful Science and Technology Stock Co, Ltd планирует создать автоматизированное предприятие по изготовлению электроэрозионного оборудования для металлообработки на территории ОЭЗ "Дубна". На заводе будет создано 42 рабочих места. Инвестиции в проект составят более 2,3 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой провинции Гуандун (КНР) Ма Синжуем. На территории Подмосковья зарегистрировано более 40 компаний различного профиля с участием китайского капитала.

 

РИА Новости

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