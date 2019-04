Китайская фирма вложит более $2,3 млн в подмосковный завод

Компания из КНР планирует вложить 2,3 миллиона долларов в завод по производству оборудования для металлообработки на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" в Московской области, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

"В ближайшее время компания Shenyang All-Powerful Science and Technology Stock Co, Ltd планирует создать автоматизированное предприятие по изготовлению электроэрозионного оборудования для металлообработки на территории ОЭЗ "Дубна". На заводе будет создано 42 рабочих места. Инвестиции в проект составят более 2,3 миллиона долларов", - говорится в сообщении.