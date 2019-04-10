"Новгородэнерго" добавит 7,5 МВт объектам автодороги М11 "Москва-Санкт-Петербург"

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» обеспечит технологическое присоединение к электросетям шести новых многофункциональных зон дорожного сервиса СПАД М11 «Москва-Санкт-Петербург». Площадки планируется организовать по обе стороны движения на 423, 477 и 542 километрах трассы в Окуловском, Маловишерском и Новгородском районах. В зонах придорожного обслуживания разместятся автозаправочные станции, предприятия торговли, общественного питания, места отдыха.

Для электроснабжения объектов специалисты «Новгородэнерго» зарезервируют 7,5 МВт мощности с подключением к сети 10 кВ энергопринимающих устройств заявителя. Передача электроэнергии будет обеспечиваться по второй и третьей категории надежности. Стоимость работ технологического присоединения оценивается в 10,7 млн рублей.



Напомним, в 2018 году введен в эксплуатацию шестой этап автодороги М11, проходящий по территории Новгородской области. Сейчас ведется строительство седьмого и восьмого этапов, в Новгородском и Чудовском районах Новгородской области и в Ленинградской области. Полностью открыть дорогу планируется в сентябре текущего года.



Для обеспечения электроэнергией участков М11 в Новгородской области ПАО «МРСК Северо-Запада» построила четыре подстанции 110/10 кВ совокупной мощностью 33,6 МВА. Заново был проложены 276 км трасс воздушных линий электропередачи 110 и 10 кВ. На реализацию масштабного инвестиционного проекта направили 1,6 млрд рублей. Максимальная присоединенная мощность энергоустановок потребителей (пункты оплаты проезда, системы наружного освещения, сервисные зоны) уже составила 9 МВт.



Скоростная автомобильная дорога М-11 Москва - Санкт-Петербург соединит Московскую кольцевую автомобильную дорогу и кольцевую автомобильную дорогу вокруг Санкт-Петербурга. Трасса пройдет по территории четырех субъектов РФ: Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям. Общая протяженность магистрали составит 669 км (в т.ч. новгородский участок протяженностью 182 км), расчетная скорость – 150км/ч.