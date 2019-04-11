Андрей Черезов: "Цель цифровизации – внедрение интеллектуальных систем управления электроэнергетикой"

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов выступил с докладом на открытии 9-го Всероссийского совещания главных инженеров-энергетиков.

В мероприятии традиционно принимают участие ведущие специалисты в электроэнергетике из всех регионов страны, а также представители отраслевого сообщества. В повестку двухдневного совещания включены вопросы изменения законодательства, внедрения риск-ориентированного управления в электроэнергетике, развития системы оперативно-технологического управления электросетевым комплексом, создания единых центров управления сетями в распределительных сетевых компаниях и цифровой модели электрической сети на базе стандарта СIM. Кроме того, участники совещания обсудят перспективы внедрения проектов по промышленному хранению электроэнергии, а также возможности внедрения новых технологий и то, каким образом они могут изменить баланс задач и потребностей отрасли.

В ходе своего выступления Андрей Черезов рассказал о перспективах цифровой трансформации отрасли, основных барьерах, которые могут возникнуть, и формировании «дорожной карты» для их преодоления.

«Все мы знаем, что цифровизация всегда связана с появлением новых методов работы. Ее целью является внедрение интеллектуальных систем управления, обеспечивающих получение эффектов через изменение бизнес-процессов и подходов к управлению и взаимодействию», - отметил заместитель Министра.

По словам Андрея Черезова, Минэнерго России берет на себя задачу разработки основных методик и подходов по цифровой трансформации, но главная инициатива должна исходить от представителей отрасли.

«Мы призываем вас взять на себя ведущую роль в процессах цифровизации. При этом мы всегда открыты к диалогу и плодотворному сотрудничеству и готовы вместе с вами решать актуальные вопросы развития цифровизации», - подчеркнул заместитель Министра.

Андрей Черезов уверен, что цифровые технологии необходимо внедрять с учетом экономической целесообразности, только при условии, что инвестиции окупятся.

«Основные компании отрасли в настоящее время уже приняли курс на цифровизацию, выработали стратегию управления. С их стороны есть понимание, зачем нужна цифровая трансформация энергетики, как она позволит оптимизировать процессы технического управления энергосистемой. Хочу отметить, что многие компании согласовали с Министерством свои стратегии планирования мероприятий по цифровизации», - добавил заместитель Министра.

В завершение своего выступления Андрей Черезов напомнил, что в качестве основной задачи на ближайшую перспективу Минэнерго видит внедрение риск-ориентированной модели управления отраслью, создание систем непрерывного мониторинга и последовательного регулирования.