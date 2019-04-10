Главный инженер "Россетей" Андрей Майоров на Всероссийском совещании энергетиков представил новую целевую модель управления электросетевым комплексом компании

Андрей Майоров в рамках IX Всероссийского совещания главных инженеров-энергетиков, организованном Минэнерго России, представил новую целевую модель оперативно-технологического управления группы «Россети», создаваемую в рамках цифровой трансформации компании.

«Необходимость разработки новых подходов к оперативно-технологическому и ситуационному управлению диктует целый ряд вызовов, стоящих перед электросетевым комплексом. В их числе – задачи повышения надежности и эффективности функционирования энергообъектов, оптимизации бизнес-процессов, оптимального распределения функций и ответственности между структурными уровнями системы в дочерних предприятиях холдинга, а также реализации функций удаленного управления оборудованием и устройствами подстанций», - отметил Андрей Майоров.

По словам главного инженера электросетевого холдинга, в рамках реализации проекта уже в 2019 году компанией будет актуализирована единая техническая политика, ранее в этом году «Россети» утвердили стандарты для цифровой сети.

Ключевой составляющей новой модели является поэтапный переход от нынешней трехуровневой к одноуровневой системе – будут сокращены избыточные управленческие звенья, повысится прозрачность и будет унифицирована структура оперативно-технологического управления, появится возможность максимально эффективно задействовать оперативный персонал.

Как отметил Андрей Майоров, благодаря новым технологиям средняя длительность перерыва электроснабжения потребителей по сети 6 кВ и выше в случае технологических нарушений в среднем сократится с 2,5 до 1 часа.

Важным эффектом от внедрения новых подходов станет повышение уровня наблюдаемости питающих центров компании – уже к концу 2019 года минимальным требованиям наблюдаемости будут соответствовать все подстанции «Россетей» 35 кВ и выше.

Главный инженер «Россетей» особо отметил, что проект цифровой трансформации будет реализован на базе собственной системы управления и сбора данных (SCADA), которую компания планирует разработать и внедрить уже к концу 2021 года. В ней будет применяться оборудование только отечественного производства.

Андрей Майоров также напомнил, что, по расчетам компании, основанным на результатах пилотных проектов по внедрению цифрового оборудования и технологий, капитальные расходы на строительство и модернизацию сетевой инфраструктуры за счет реализации концепции цифровой трансформации снизятся не менее чем на 15%, а операционные расходы – на 30%.