Комитет Государственной Думы по энергетике утвердил решение, рекомендующее Правительству РФ вернуть ранее действующий механизм предусматривающего поставки СУГ для коммунально-бытовых нужд населения по регулируемым ценам на период до разработки методи

Предложение, прозвучавшее неделю назад в рамках «круглого стола», было утверждено на заседании комитета 10 апреля 2019г.

Проблема цен при поставках СУГ для коммунально-бытовых нужд населения возникла в связи с отменой с 1 января 2019г. регулирования оптовых цен на СУГ соответствующим постановлением Правительства РФ, принятым в конце 2018г. При этом конечные розничные цены на СУГ для бытовых нужд населения остаются регулируемыми в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 и устанавливаются региональными энергетическими комиссиями или региональными службами по тарифам и ценообразованию.

Эти решения были приняты для устранения нецелевого использования и теневого оборота СУГ, создания экономических условий для газификации удаленных населенных пунктов и развития конкуренции на рынке СУГ.

Новый механизм предусматривает необходимость изменения ставок вывозных таможенных пошлин на СУГ, а также формирования устойчивых индикаторов цен на СУГ на организованных и не на организованных торгах, регулярно публикуемых на бирже. Органами власти субъектов Федерации были приняты решения по установлению розничных цен, обеспечивающие защиту интересов населения. Однако практика показала, что их оказалось недостаточно.

По информации представителей Смоленской, Ульяновской, Ростовской, Астраханской, Костромской областей, Краснодарского края, озвученной на «круглом столе» 1 апреля 2019г, в регионах возникли проблемы с компенсацией выпадающих доходов и перебои с поставками СУГ населению. Суммы, которые требуются региональным бюджетам для решения проблем оплаты поставок СУГ, оказались для них слишком большими. Уполномоченные компании начинают отказываться поставлять газ в отдаленные районы. При этом ситуация будет только усугубляться, поскольку «Газпром межрегионгаз» уже перешел на поставки СУГ в регионы по коммерческим ценам, а компании «Сибур» и «Роснефть», перейдут на них к маю. Представители субъектов Федерации считают сложившееся положение дел несправедливым, потенциально дестабилизирующим социальную обстановку и снижающим надежность и безопасность энергообеспечения населения.

В ходе обсуждения были сформулированы предложения в адрес Правительства РФ ускорить разработку методики ценообразования на оптовом и розничном рынках СУГ газа для коммунально-бытовых нужд; подготовить предложения по бюджетной поддержке деятельности уполномоченных компаний по поставке СУГ на федеральном и региональном уровнях и рассмотреть возможность сохранения на этот период ранее действующего механизма поставок по регулируемым ценам.

По мнению председателя комитета по энергетике Павла Завального, на разработку методики и решения вопроса бюджетного субсидирования поставок СУГ может потребоваться более года, и возвращение к регулируемым ценам на СУГ для коммунально-бытовых нужд населения на оптовом рынке поможет снять риски возникновения социальной напряженности на это время. При этом в перспективе, безусловно, нужно двигаться к внедрению рыночного ценообразования на все виды газа на внутреннем рынке.

Решение комитета будет официально направлено в адрес Правительства РФ и профильных органов исполнительной власти.