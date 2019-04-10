Регионам предстоит внедрить лучшие практики реализации программ переоборудования транспорта на метан

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын принял участие в работе Татарстанского международного форума по энергоресурсоэффективности.

В ходе мероприятия замминистра выступил на заседании Правительства Республики Татарстан «О ходе реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан» по итогам 2018 года и задачах на 2019 год».

Антон Инюцын рассказал, что в рамках традиционной повестки по энергосбережению за последний год важным приоритетом стала тема развития газомоторного топлива. В частности, замглавы энергетического ведомства отметил повышение ответственности регионов за создание региональной заправочной сети.

«Для поддержки инвесторов в развитие заправочной сети Правительством РФ принято решение субсидировать строительство АГНКС. В январе мы предложили регионам дать свои заявки на софинансирование проектов по строительству газовых заправок. На сегодняшний день количество заявок превышено. В связи с этим фактическим лимитам необходимо подтвердить возможность ввода объектов в текущем году, на этом основании будем проводить распределение субсидий. Те АГНКС, которые не будут профинансированы в текущем году, должны перейти в планы следующего года, а инвесторы - получить субсидию», - сказал Антон Инюцын.

Замминистра также подчеркнул, что в этом году средства планируется выделить из резервного фонда с нулевым софинансированием и минимумом требований. Со следующего года работа пойдет в рамках подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива» государственной программы РФ «Развитие энергетики».

«В подпрограмму будут заложены целевые показатели рынка газомоторного топлива: динамика по АГНКС, по транспортным средствам и по потреблению газа. Кроме того, ставится задача по формированию институциональной среды и системных мер стимулирования рынка природного газа. Федеральная поддержка будет выделяться при условии выполнения этих требований», - пояснил Антон Инюцын.

Замминистра отметил, что в Республике Татарстан многие из этих условий уже выполнены и регион может стать образцом и историей успеха в развитии рынка газомоторного топлива.

«Республика Татарстан - безусловный лидер по переоборудованию транспорта на газомоторное топливо, который может стать хорошей площадкой для перенятия опыта. Для нас сейчас очень важно сформировать образцовый опыт масштабного перевода транспорта на газомоторное топливо за счет системных мер стимулирования. Мы могли бы использовать результаты Республики для задания темпов перехода на ГМТ для других регионов, совместно работать над переводом на ГМТ техникифедеральных структур, увеличением квоты техники на ГМТ в федеральных программах поддержки обновления парка, освещением опыта Татарстана в ходе наших мероприятий по популяризации. Тиражирование такого опыта в другие регионы, а в перспективе и за границу, позволит добиться значительного повышения спроса на выпускаемую предприятиями Республики технику на ГМТ», - сказал Антон Инюцын.

В рамках участия в Татарстанском международном форуме Антон Инюцын провел встречу с Заместителем Премьер-министра Республики Татарстан – Руководителем Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан Шамилем Гафаровым, а также совершил обход выставочной экспозиции форума и принял участие в семинаре на тему «Развитие рынка газомоторного топлива: опыт, проблемы, перспективы».