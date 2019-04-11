Комитет Государственной Думы по энергетике провел круглый стол на тему: "Законодательное обеспечение решения проблемы вывода из эксплуатации избыточных и неэффективных мощностей в электроэнергетике"

Открывая мероприятие, председатель комитета Павел Завальный назвал избыток генерирующих мощностей в балансе одной из серьезных проблем развития электроэнергетики.

В Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 г. был заложен среднегодовой рост электропотребления 4,1%, фактический рост составляет около 1%. В этой ситуации избытки мощности в балансе должны компенсироваться увеличением масштаба вывода старых мощностей из эксплуатации. В той же Генеральной схеме закладывался вывод объектов совокупной мощностью 50 Г Вт, на практике же он составил 16,4 ГВт.

«Наличие большого объема избыточной мощности ложится бременем на всю энергосистему, снижает эффективность и надежность ее работы, увеличивает долю неэффективной генерации и приводит к дополнительной финансовой нагрузке на потребителей. При этом, по мнению многих участников рынка, существующих в действующей модели рынка стимулов для вывода неэффективных мощностей из эксплуатации недостаточно. О том, так ли это, как стимулировать процесс и какие нормативные инструменты использовать, нам предстоит поговорить сегодня. При этом было бы полезно взглянуть на проблему шире: важно в принципе определиться с объемом мощностей, которые необходимы электроэнергетике для удовлетворения спроса на тепло и электроэнергию в среднесрочной перспективе, с учетом резервирования, повышения надежности работы электроэнергетики, ее цифровизации, снижения потерь, а также значительного потенциала развития распределенной энергетики. Мнения экспертов отрасли по этому вопросу расходятся», - отметил Завальный.

Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Борис Аюев оценил существующий избыток мощности на КОМ в 19 гВт. Сегодня для их вывода из эксплуатации не хватает нормативных механизмов и процедур. Нужны нормы, связанные с оценкой последствий вывода тех или иных мощностей, необходимостью и стоимостью замещающих мероприятий, определдением ответственных за их проведение. Соответствующие изменения должны быть внесены в федеральный закон «Об электроэнергетике», сегодня правительство готовит их к внесению в ГосДуму, и «Системный оператор» просит комитет по энергетике поддержать и ускорить его прохождение и принятие.

Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Андрей Максимов согласился с тем, что на сегодня нормативная база, определяющая, что и как должно делаться при выводе из эксплуатации, фактически отсутствует. Сейчас профильными ФОИВ разрабатывается и согласуется законопроект, устраняющий этот пробел. Задача – предложить такие процедуры, которые позволят сделать вывод из эксплуатации избыточных мощностей эффективным и выгодным и для собственников мощностей, и для энергосистемы в целом, при повышении ее надежности. Представитель Министра подробно представил предполагаемые нормы и механизмы, которые войдут в законопроект.

Советник заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Светлана Никонова выразила серьезную обеспокоенность условиями существования тепловой генерации в сегодняшней модели рынка. В ней нет законодательной увязки между правилами функционирования рынков электроэнергии и тепла, и это – серьезный изъян нормативного обеспечения отрасли, из-за которых интересы теплоснабжения часто просто не учитываются, в том числе, при выводе мощностей из эксплуатации. Действующий механизм учитывает необходимость замещающих мероприятий в производстве электроэнергии и сетевом комплексе, а производство тепла упоминается «постольку-поскольку» и находится в зоне ответственности регионов. А так быть не должно, поскольку ТЭЦ мощностью до 400 МВт находятся в центре нагрузок и зачастую являются единственным источником теплоснабжения территорий. Для собственника с точки зрения производства электроэнергии чаще всего выгодно вывести из эксплуатации именно ТЭЦ, но такой вывод без тщательно просчитанного замещения мощностей по теплу приводит к появлению огромного числа котельных, снижению эффективности тепловой генерации и удорожанию теплонабжения и для потребителей, и для бюджетов всех уровней. По мнению Минстроя, с которым в ходе дискуссии согласились и представители регионов, нужно вернуть в законодательство об электроэнергетике взаимную увязку производства электроэнергии и тепла, в том числе, и при проведении процедур вывода мощностей из эксплуатации. Сделать это можно и нужно при прохождении через Госдуму законопроекта, анонсированного Минэнерго. Кроме того, необходима инвентаризация эффективных и неэффективных тепловых мощностей в связи с будущей реализацией инфраструктурных национальных проектов.

Заместитель генерального директора ПАО «Россети» Александр Пятигор обратил внимание, что при расчете замещающих мероприятий при выводе из эксплуатации зачастую во внимание не принимаются затраты, связанные с сетевым комплексом. При том, что часть сетей и распределяющих устройств напрямую связаны с конкретными объектами, и нуждаются в замещении. Это порождает дополнительные затраты, приводит к увеличению сетевой составляющей в тарифах на электроэнергию, и без того значительной. «Россети» рассчитывают, что при разработке нового змеханизма сетевая составляющая процедур, необходимых при выводе неэффективных мощностей из эксплуатации, и затраты на нее будут учтены.

Председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии» Александра Панина призвала участников круглого стола посмотреть на проблему избыточных мощностей несколько под другим углом. Во-первых, нужно оценить объемы реально функционирующих мощностей, без учета, например, выводящихся в ремонт. Во-вторых, избыточные мощности, если они дешевые – это не плохо, особенно для потребителей, потому что они снижают цену на КОМе (что, конечно, невыгодно для генераторов). Зачастую надо говорить не об избытках, а о резервах мощности.

Что касается замещающих мероприятий при выводе мощностей из эксплуатации, более правильным с точки зрения устойчивого энергообеспечения будет, если разрабатывать и оценивать их будут не собственники мощностей, а более объективные уполномоченные органы, то же Минэнерго. Больше внимания при принятии законодательных процедур нужно уделить взаимоотношениям генерации и сетевого комплекса при выводе мощностей из эксплуатации. Также необходимо, что объекты, участвовавшие в ДПМ, участвовали в программах вывода неэффективных мощностей на общих основаниях.

Представители крупных компаний обрисовали свое видение проблем, связанных с объемами и процедурами вывода мощностей из эксплуатации.

Директор по работе с естественными монополиями ОК РУСАЛ Максим Балашов от лица потребителей энергии выразил несогласие с процедурами, предлагаемыми Минэнерго и поддерживаемыми компаниями. С его точки зрения, вывод мощностей из эксплуатации при такой схеме принятия решений будут оплачивать потребители. При том, что на потребителей фактически ложатся и затраты на модернизацию и создание генерирующих мощностей по программам ДПМ и ДПМ-штрих.

Свои комментарии к услышанному от представителей отрасли и регуляторов дали депутаты комитета по энергетике Сергей Есяков, Валерий Селезнев, Иван Медведев.

В ходе дискуссии был озвучен ряд конкретных предложений, которые войдут в рекомендации комитета по энергетике в адрес профильных органов исполнительной власти по итогам мероприятия.