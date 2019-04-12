Мощность солнечной генерации в Турции планируется увеличить на 1 ГВт в ближайшее время

Министерство энергетики и природных ресурсов Турции (Ministry of Energy and Natural Resource) намерено в ближайшее время увеличить объем солнечной генерации примерно на 1 000 МВт за счет строительства в стране «малых» СЭС.

Проекты сооружения солнечной генерации мощностью 40-50 МВт в каждом турецком городе планируется отбирать через торги с предоставлением гарантий по покупке электроэнергии в соответствии с так называемой моделью YEKA* .

В 2017 г. консорциум в составе компаний Kalyon (Турция) и Hanwha (Южная Корея) был выбран в рамках тендера YEKA на строительство СЭС мощностью 1 000 МВт в провинции Конья (Konya) в центральной части Турции, предложив цену в $ 6,99/МВт*ч вырабатываемой СЭС электроэнергии. Ожидается, что для небольших проектов строительства солнечной генерации будет легче находить финансирование и привлекать инвесторов.

Правительство Турции намерено к 2020 г. положить конец механизму поддержки возобновляемых источников энергии (Renewable Energy Resources Support Mechanism, YEKDEM, 2011), предусматривающему предоставление льготных тарифов для проектов сооружения ВИЭ-генерации.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

* В рамках модели YEKA формируются знергозоны для размещения проектов сооружения генерирующих объектов на базе ВИЭ (Renewable Energy Resources Zone Areas Projects).