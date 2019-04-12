Специалист Омского РДУ Александр Державин стал победителем в региональных соревнованиях профессионального мастерства среди специалистов блока ИТ

Специалист Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Омской области» (Омское РДУ) Александр Державин занял первое место в региональных соревнованиях профессионального мастерства, которые прошли 9 – 10 апреля на базе центра тренажерной подготовки персонала Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири).

За победу в соревнованиях боролись специалисты службы информационных инфраструктурных систем из 7 филиалов АО «СО ЕЭС» РДУ операционной зоны ОДУ Сибири.

Основная цель соревнований – повышение уровня профессиональной подготовки персонала службы информационных инфраструктурных систем, проверка готовности к деятельности в сложной оперативной обстановке, в условиях ограниченного времени на решение задач по восстановлению работоспособности ИУС (локальная вычислительная сеть, мультисервисная сеть связи) и ИТ-активов, а также повышение уровня эксплуатации ИУС и ИТ-активов, обмен опытом, выработка единых подходов к решению сложных вопросов эксплуатации.

Соревнования состояли из четырех этапов. На первом этапе проводилась теоретическая проверка профессиональных знаний в области технологий системного администрирования локальной вычислительной сети и мультисервисной сети связи, с учетом требований нормативно-технических документов АО «СО ЕЭС».

На втором этапе «Анализ конфигураций оборудования на соответствие требованиям АО «СО ЕЭС» участникам необходимо было продемонстрировать навыки по выявлению в настройках активного сетевого оборудования несоответствий требованиям к топологии, настройке и организации эксплуатации локальной вычислительной сети в АО «СО ЕЭС».

На третьем этапе «Конфигурирование активного сетевого оборудования» участники выполняли настройку активного сетевого оборудования с целью обеспечения отказоустойчивого информационного обмена диспетчерского центра с энергообъектом.

В ходе четвертого этапа «Поиск ошибок и устранение проблем в настройках активного сетевого оборудования» участники продемонстрировали способность к оперативному восстановлению информационного обмена в случае возникновения ошибок в настройках активного сетевого оборудования.

На первых трех этапах лучшие результаты показал представитель Омского РДУ Александр Державин, набрав на первом этапе 87,5 баллов из 120 возможных, на втором 84 из 100, на третьем этапе 80 из 200. Не четвертом этапе наибольшее количество баллов (61 из 100 возможных) набрал Евгений Ребрий из Иркутского РДУ.

Первое место в соревнованиях, по сумме баллов за прохождение всех четырех этапов, занял представитель Омского РДУ Александр Державин с результатом 281,5 баллов из 520 возможных. На втором месте с результатом 266,5 баллов представитель Забайкальского РДУ Сергей Немецкий. Третьим стал представитель Кемеровского РДУ Александр Филиппов с результатом 256,5 балла.