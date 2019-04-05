Воронежэнерго готово к прохождению грозового периода

В филиале ОАО «МРСК Центра» — «Воронежэнерго» завершена подготовка к грозовому периоду. Комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности работы оборудования в период сложных погодных условий, был проведен воронежскими энергетиками с учетом итогов предшествующих периодов.

Специалисты компании проверили исправность молниезащиты и заземления объектов электросетевого хозяйства, грозозащитных тросов, систем защиты от перенапряжений распределительных устройств и линий электропередачи. На межрайонной воздушной линии 110 кВ «Бобров – Бутурлиновка-2 №2» полностью заменен грозозащитный трос протяженностью 15,5 км. Проведены осмотры технического состояния и наличия резерва оборудования, наиболее повреждаемого в период гроз: разрядников, ограничителей перенапряжения и т.п. Подготовлены к усиленному режиму работы регистраторы аварийных событий, устройства определения мест повреждения на линиях электропередачи.

Особое внимание уделено вопросам обеспечения безопасности работников. С оперативным, оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом Воронежэнерго проведены инструктажи и тренировки по отработке действий в условиях грозы.

Грозовой период продолжается в Воронежской области с апреля по октябрь. В это время подстанции и воздушные линии электропередачи нередко подвергаются ударам молнии. Воздействие атмосферных электрических разрядов является причиной порядка 8% технологических нарушений в работе электрооборудования. Своевременная подготовка электросетевого комплекса региона к грозовому сезону позволяет максимально снизить риск возникновения нештатных ситуаций обеспечить бесперебойное энергоснабжение потребителей.