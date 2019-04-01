Нижновэнерго продолжает борьбу с энерговоровством в 2019 году

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» продолжают реализацию комплекса мероприятий по борьбе с безучетным и бездоговорным потреблением электрической энергии. В январе и феврале 2019 г. был выявлен 231 факт хищения, ущерб энергокомпании превысил 2,5 млн кВтч или 9,8 млн рублей в денежном выражении.

За первые два месяца текущего года нижегородские энергетики провели 111 рейдов по проверке узлов учета. Из числа зафиксированных нарушений 17 составили случаи бездоговорного и 214 безучетного потребления электроэнергии. По всем выявленным фактам хищения составлены соответствующие акты, материалы переданы в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.



Кроме того, Нижновэнерго проводит комплекс мероприятий, направленных на предотвращение конфликта интересов, исключение ситуаций, при которых работник получает личную выгоду в ущерб компании.



Во избежание конфликтных ситуаций при проверке приборов учета сотрудниками Нижновэнерго ведется фотофиксация всего процесса. В ближайшее время проверки будут проводиться с организацией видеосъемки.



Также для информирования потребителей Нижновэнерго разрабатывает памятку с подробным описанием законного порядка действий при проверке электросчетчика, прав и обязанностей потребителей, последствий для потребителя в случае выявления фактов хищения электроэнергии.



Уже в конце текущего года у Нижновэнерго появится возможность осуществлять мониторинг и балансирование электроэнергии на участках сети в режиме реального времени с фиксацией очагов потерь. Это позволит электросетевой компании оперативно принимать меры по предотвращению хищений.



Напомним, что в 2018 году нижегородскими энергетиками было выявлено более 3,5 тысяч случаев безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии с ущербом 625 млн рублей.



К административной ответственности привлечен 591 человек. По 3-м фактам хищения возбуждены уголовные дела по ст.165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»). Согласно данной статьи максимальное наказание за энерговоровство – лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 80 тыс. рублей, при наличии отягчающих обстоятельств – лишение свободы сроком до восьми лет.



Во избежание конфликтных ситуаций при проверке приборов учета сотрудниками Нижновэнерго ведется фотофиксация всего процесса. В ближайшее время проверки будут проводиться с организацией видеосъемки.



Также для информирования потребителей Нижновэнерго разрабатывает памятку с подробным описанием законного порядка действий при проверке электросчетчика, прав и обязанностей потребителей, последствий для потребителя в случае выявления фактов хищения электроэнергии.



Уже в конце текущего года у Нижновэнерго появится возможность осуществлять мониторинг и балансирование электроэнергии на участках сети в режиме реального времени с фиксацией очагов потерь. Это позволит электросетевой компании оперативно принимать меры по предотвращению хищений.