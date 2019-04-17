В Тверской области из-за оборванного провода сгорела деревня

ЧП произошло 16 апреля в Осташковском районе. Здесь сгорел населённый пункт Нелегино - небольшая деревушка, которая находится в 4 км от Зехново. Как стало известно ТИА, причиной возгорания стал вовсе не пал травы.

Дома и хозпостройки воспламенились в результате падения электрического провода, который находился под напряжением. Из-за искр и произошел пожар.

Нелегино – это девять домов, в основном дачные. Из постоянных жителей - один человек.

Из-за провода сначала загорелись две бани и три дома, дальше огонь перекинулся на другие постройки. В итоге в деревне полностью сгорели четыре дачных дома и три хозяйственные постройки.

В социальной сети Вконтакте в сообществе "Селигерская жизнь" опубликовали видео пожара.

"ТИА"