Александр Новак: "Минэнерго прорабатывает схемы сокращения издержек транспортировки топлива в Крым"

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18 апреля 2019, 09:40
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ТЭК, КРЫМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Электроэнергетика
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24» по итогам отчёта Правительства Российской Федерации о результатах работы в 2018 году в Государственной Думе РФ рассказал о ключевых достижениях и задачах на перспективу в отраслях ТЭК.
Глава Минэнерго России отметил, что в топливно-энергетическом комплексе предстоит продолжить модернизацию инфраструктуры, обеспечить надёжные поставки энергоресурсов на внутренний рынок, развивать экспортный потенциал.
«Существует большой спектр задач, которые нам нужно реализовывать для того, чтобы достичь национальных целей и роста экономики», - сказал Александр Новак.
По словам Министра, Минэнерго ставит перед собой более амбициозные задачи и по объемам добычи, и по переработке, и по качеству предоставляемых услуг. Комментируя вопрос о ситуации с ценами на топливо в Крыму, Александр Новак отметил, что причина сложившийся ситуации кроется, в том числе, в логистических издержках, однако проблема уже находится на особом контроле.
«Планируем, что в реализации этой задачи будут участвовать подведомственные структуры Минэнерго. Уже сегодня отрабатываем транспортно-логистическую схему по обеспечению нефтепродуктами Крыма с тем, чтобы сократить соответствующие издержки», - сказал он.