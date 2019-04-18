Александр Новак: "Минэнерго прорабатывает схемы сокращения издержек транспортировки топлива в Крым"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24» по итогам отчёта Правительства Российской Федерации о результатах работы в 2018 году в Государственной Думе РФ рассказал о ключевых достижениях и задачах на перспективу в отраслях ТЭК.

Глава Минэнерго России отметил, что в топливно-энергетическом комплексе предстоит продолжить модернизацию инфраструктуры, обеспечить надёжные поставки энергоресурсов на внутренний рынок, развивать экспортный потенциал.

«Существует большой спектр задач, которые нам нужно реализовывать для того, чтобы достичь национальных целей и роста экономики», - сказал Александр Новак.

По словам Министра, Минэнерго ставит перед собой более амбициозные задачи и по объемам добычи, и по переработке, и по качеству предоставляемых услуг. Комментируя вопрос о ситуации с ценами на топливо в Крыму, Александр Новак отметил, что причина сложившийся ситуации кроется, в том числе, в логистических издержках, однако проблема уже находится на особом контроле.