Открыта онлайн регистрация посетителей на выставку wire Russia 2019

Уважаемые дамы и господа!

Рады сообщить, что открыта онлайн регистрация посетителей на Международную выставку оборудования для производства и обработки проволоки, кабеля и метизов в России «wire Russia / Проволока Россия 2019», которая пройдёт с 18 по 20 июня 2019 года в Москве на территории ЦВК «Экспоцентр» в павильоне Форум.

Теперь Вы можете зарегистрироваться сами и пригласить своих коллег и партнеров. Получить электронный билет можно на официальном сайте выставки: wire-russia.ru

Организаторами выставки выступают Messe Düsseldorf GmbH, ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» и Всероссийский научно-исследовательский институт кабельной промышленности (ВНИИКП). В 2019 году в выставке примут участие более 200 экспонентов из 25 стран мира, которые представят последние технологические разработки в области оборудования для производства всех видов проволоки и кабелей.

Список участников выставки wire Russia 2019

Тематические разделы выставки «Проволока Россия 2019»:

1. Оборудование для производства проволоки, кабеля, крепежных деталей, пружин и др. метизов

2. Технологический инструмент

3. Вспомогательные материалы для технологических процессов

4. Материалы, провода и кабели специального назначения

5. Контрольно-измерительные приборы

6. Испытательная техника

7. Специальное оборудование

8. Услуги, консалтинг, проектирование

Время работы выставки:

с 18 по 19 июня с 10.00 - 18.00

20 июня с 10.00 - 16.00

Место проведения: Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон Форум

Контакты организаторов:

ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»

Пискарев Кирилл, директор проекта

Тел.: +7 (495) 955 91 99 # 626

Факс: +7 (495) 246 92 77

E-mail: PiskarevK@messe-duesseldorf.ru

Урих Эльвира, ассистент по работе над проектом

Тел.: +7(495) 955-9199 # 624

Факс: +7(499) 246-9277

E-mail: UrikhE@messe-duesseldorf.ru



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