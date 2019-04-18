Севастопольский оператор связи вложит более 700 млн рублей в модернизацию сетей

Предприятие "Севастополь телеком", которое обеспечивает телефонную связь в Севастополе, вложит более 700 млн рублей в модернизацию сетей, оставшихся с украинских времен. Проект рассчитан на пять лет, сообщил ТАСС в четверг на полях V Ялтинского международного экономического форума гендиректор компании Ростислав Громов.

"Это пятилетний проект: три года активного строительства, и потом два года завершения переключения абонентов. В декабре прошлого года мы начали этот проект. Первая фаза - мы приобрели оборудование на сумму порядка 114 млн рублей, общий объем инвестиций за пятилетний период - чуть более 700 млн", - сказал Громов.

Он уточнил, что около половины средств - привлеченные из банков или за счет лизинга.

Ранее Громов также отмечал, что "Севастополь телекому" фактически приходится заменять устаревшую инфраструктуру, которую проложили много лет назад, когда Крым еще находился в составе Украины.

"Мы получили в наследство устаревшую медную инфраструктуру, старые телефонные станции, и сейчас строим собственную оптическую систему связи", - сказал он.

Глава компании добавил, что для жителей отдаленных поселков (в состав Севастополя, кроме самого города, входят еще 40 населенных пунктов) "Севастополь телеком" предложил альтернативную связь. Они получают GSM телефон, сохраняя номер и не рискуя остаться без связи из-за поломки на устаревших сетях. Их уже получили свыше 1 тыс. абонентов.

"В основном, это жители сельской местности, где сложный рельеф, где тяжело тянуть сети, где экономически это нецелесообразно", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что "Севтелеком" фактически является монополистом на предоставление услуг фиксированной связи в Севастополе, обеспечивая телефонную связь и доступ в интернет. В частности, компания предоставляет связь для предприятий и населения, а также обеспечивает спецсвязь для органов исполнительной, законодательной и судебной власти.

О форуме

V Ялтинский международный экономический форум проходит с 17 по 20 апреля. Его главная тема - "Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и фотохост-агентством форума.

ТАСС