Власти Татарстана рассчитывают на создание до 1 тыс. рабочих мест на производстве Aurus

Министерство экономики Татарстана рассчитывает, что благодаря производству автомобилей Aurus на площадке Sollers в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Алабуга" будет создано до 1 тыс. рабочих мест. Об этом в четверг ТАСС сообщил глава министерства Фарид Абдулганиев.

"По предварительным данным рассчитываем, что будет создано более 500 высококвалифицированных рабочих мест на первом этапе реализации проекта, после - до 1 тыс. рабочих мест", - сказал Абдулганиев.

Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный с нуля специалистами НАМИ с использованием иностранных разработок и комплектующих. Пока автомобили поштучно производятся на мощностях московской площадки НАМИ.

Массовое производство должно начаться в 2021 году на заводе автомобильного производителя Sollers в Алабуге (Татарстан). Акционерами Aurus выступают ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

ТАСС