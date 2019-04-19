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Персоны

Александр Кузьмин переизбран президентом Российской академии архитектуры и строительных наук

Александр Кузьмин переизбран президентом Российской академии архитектуры и строительных наук

19 апреля 2019, 14:45
Рубрика: Персоны
Метки: АЛЕКСАНДР КУЗЬМИН
Отрасль: Строительство 

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Александр Кузьмин переизбран на пять лет на пост президента Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН). Он возглавлял академию с 2014 года. Об этом стало известно на общем собрании членов РААСН - 2019. В заседании принял участие замглавы Минстроя России Дмитрий Волков.

Замминистра поприветствовал от имени министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимира Якушева участников собрания, отметив что многие годы Российская академия архитектуры и строительных наук является высшей научной организацией страны в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук, исполняя роль федерального научного центра, который эффективно осуществляет координацию фундаментальных исследований.

«Выражаю надежду на особую роль Академии в развитии строительной отрасли. Желаю плодотворной работы и надеюсь, что предложения Академии по дальнейшему развитию и совершенствованию архитектурно-градостроительной и строительной деятельности в нашей стране принесут скорую практическую отдачу», - отмечается в приветственном слове министра Владимира Якушева.

Справочно:

Александр Викторович Кузьмин родился в 1951 году в Москве, в 1974 году окончил Московский архитектурный институт (МАРХИ). До 1991 года работал в НИиПИ Генплана Москвы, где прошел путь от архитектора до главного архитектора института. С 1996 по 2012 год занимал пост главного архитектора Москвы. В 2014 году в первый раз был выбран президентом Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) в 2014 году и в должности генерального директора возглавил научно-исследовательский центр «Строительство» (ОАО «НИЦ «Строительство»).

Александр Кузьмин является действительным членом Российской академии художеств, профессором Международной академии архитектуры, имеет звания народного архитектора России и почетного строителя России.

Компания: Минстрой РФ

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