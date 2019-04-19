Денис Мантуров проведет заседание Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции

24 апреля в 10:30 в Ситуационном центре Единого Правительственного комплекса под председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова пройдет заседание Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

С докладом об итогах пилотного проекта по входному документарному контролю безопасности кабельной продукции энергетического назначения, используемой при возведении объектов капитального строительства, выступит статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

Региональный аспект и проблематику указанного вопроса доложат исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов и заместитель председателя Правительства Московской области Вадим Хромов. О проблеме незаконного оборота кабельной продукции расскажет генеральный директор НП «Ассоциация «Электорокабель» Наталья Сахарова.

В рамках рассмотрения вопроса о мерах противодействия незаконному обороту трубной продукции доложат статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов, Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, генеральный директор Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко, директор Фонда развития трубной промышленности Игорь Малышев и директор по развитию функции «Капитальное строительство» ООО «Газпромнефть НТЦ» Сергей Картавый.

Кроме того, о результатах проверок организаций, осуществляющих деятельность по обращению с отработанными стальными трубами нефте- и газопроводов, доложит руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Членам Государственной комиссии планируется представить на одобрение ряд проектов нормативных правовых актов в области противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

Аккредитация на мероприятие будет осуществляться пресс-службой Минпромторга России.

Заявки на аккредитацию (ФИО, паспортные данные, список техники) принимаются на электронную почту: pressa@minprom.gov.ru

Или по телефону: 8(495) 870-29-21 доб. 28326

Дата окончания аккредитации: 22.04.2019 (16-00)

Справочно:

Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции создана Указом Президента Российской Федерации от 23 января 2015 года № 31 в целях совершенствования государственного управления. Основными задачами являются координация деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, мониторинг и оценка ситуации в указанной сфере на всей территории страны, а также разработка стратегий и конкретных мер по снижению объемов незаконного оборота промышленной продукции. Председателем Государственной комиссии является Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.