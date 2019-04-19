Генеральный директор ПАО "МРСК Центра" – управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Нижегородскую область

В рамках выполнения задач по консолидации электросетевых активов глава компании осмотрел подстанцию 110/10 кВ «Окский берег», предназначенную для обеспечения электроснабжения жилого комплекса «Окский берег» и соседних населенных пунктов, в т.ч. п. Новинки. Целью проводимой консолидации объектов электросетевого хозяйства является, в первую очередь, обеспечение высоких стандартов качества и надежности энергоснабжения потребителей, а также обеспечение энергетической безопасности за счет внедрения единых принципов оперативно-технологического управления, единых требований технической и эксплуатационной политики.

В настоящее время ПАО «МРСК Центра и Приволжья» рассматривает вопрос приобретения подстанции 110/10кВ «Окский берег». Реализация данной сделки направлена не только на выполнение стратегической задачи по консолидации электросетевых активов, но будет способствовать решению сложившихся проблемных вопросов дольщиков и скорейшему возобновлению строительства ЖК «Окский берег».

Также в ходе визита в Нижний Новгород Игорь Маковский провел ряд рабочих совещаний с исполнительным аппаратом МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья (входят в ГК Россети), а также руководством филиала «Нижновэнерго».

Одной из главных тем стало обсуждение вопроса о реализации на территории Нижегородской области «пилотного» проекта в рамках концепции «Цифровая трансформация-2030». Речь идет о создании «Цифрового РЭС» на базе Арзамасского городского и сельского районов электрических сетей. Реализация проекта будет осуществлена с применением современного технологического комплекса с цифровым интеллектуальным управлением, в основе которого современная цифровая подстанция «Выездное». Это позволит в режиме реального времени отслеживать работу всего энергокомплекса в зоне ответственности филиала «Нижновэнерго».

Как отметил Игорь Маковский, цифровизация сети Арзамасского городского и сельского РЭС, а впоследствии и всего электросетевого комплекса Нижегородской области, позволит достичь ряд целей, значимых как для энергокомпании, так и для ее потребителей. В первую очередь речь идет о повышении качества и надежности энергоснабжения, стопроцентной наблюдаемости сети, стопроцентной автоматизации и локализации места повреждения, сокращении издержек на текущую эксплуатацию оборудования, расширении возможностей автоматизации планирования развития электросети. Цифровизация должна усовершенствовать и подходы к взаимодействию с потребителями, а внедрение системы интеллектуального учета электроэнергии позволит сократить ее потери.

На совещании со специалистами блока безопасности, Игорь Маковский поставил стратегические задачи по усилению работы в части улучшения платежной дисциплины и снижения потерь в сетях филиала и всего общества в целом.