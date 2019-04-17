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Законотворчество (постановления)

Павел Завальный назвал несколько направлений, по которым нужно работать для повышения надежности энергосистемы

Павел Завальный назвал несколько направлений, по которым нужно работать для повышения надежности энергосистемы

19 апреля 2019, 14:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: ГОСДУМА
Отрасль: Электроэнергетика 

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Председатель комитета Государственной Думы по энергетике выступил на состоявшемся 19 апреля 2019г. всероссийском совещании, посвященном субъектами электроэнергетики осенне-зимнего сезона.

Назвав зимние нагрузки  настоящей проверкой на прочность всей энергосистемы, объективно показывающей степень надежности энергетики, Завальный обратил внимание участников совещания на реализацию положений тех законов,  от которой во многом и зависит повышение этого показателя. 

Первое – внедрение Государственной информационной системы ТЭК. ГИС ТЭК должна сыграть огромную роль в информационном и аналитическом обеспечении энергетики, в том числе, она может существенно помочь в адекватном сборе и анализе информации о прохождении сотнями субъектов энергетики со всей нашей необъятной страны осенне-зимнего периода, о выявленных проблемах и  показавших свою эффективность решениях. Официально утвержденная  дата ее запуска – январь 2020года, фактическое начало работы системы запланировано уже на июль 2019 года.

Второе направление,  – реализация решений, связанных с цифровизацией отрасли в целом и внедрением системы интеллектуального учета энергоресурсов (на данном этапе – электроэнергии), в частности. Закон об интеллектуальном учете, также, как и о ГИС ТЭК, был принят в прошлом году.

«Внедрение цифровых технологий позволит нам повысить эффективность работы энергетики, ее надежность, снизить издержки и потери, сократить количество аварий и ускорить их устранение. Также это положительно скажется на повышении платежной дисциплины в отрасли, что необходимо, в том числе, для повышения надежности и безопасности ее работы. Не секрет, что  низкая дисциплина платежей не дает объектам коммунальной энергетики вовремя проводить капитальные ремонты, вкладывать инвестиции в модернизацию, что приводит не только к потерям, но и к авариям», подчеркнул Завальный.

Следующее направление, обозначенное председателем комитета по энергетике, – модернизация объектов энергетики. Большое значение эта тема приобретает в связи с началом реализации программы ДПМ-штрих. Принципиально важно, чтобы она дала не только продление ресурса крупных  электростанций, но, прежде всего,  новые технологии и повышение эффективности, как минимум на 20 и более процентов, переход на самое доступное современное оборудование и технологии.

Для модернизации и привлечения инвестиций в теплоснабжение нужно полноценное внедрение альтернативной котельной. Если для этого необходима дополнительная корректировка нормативной базы, комитет по энергетике готов подключиться к этой работе. 

«И, наконец, важнейшая тема – повышение требований к качеству персонала. Мы все знаем, что практически в каждой аварии, каждой критической ситуации не обходится без так называемого человеческого фактора. А по мере усложнения технологий в отрасли, ее цифровизации роль этого фактора,  только возрастает, ведь становится возможно одной кнопкой «наворотить» или, наоборот, исправить очень многое», заявил Завальный

Компания: Комитет Государственной Думы по энергетике

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