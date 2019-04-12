Нижнекамскнефтехим: прокуратура начала проверку после пожара в промзоне Нижнекамска

ТАСС, 19 апреля. Прокуратура Татарстана начала проверку по факту пожара в промзоне Нижнекамска, в результате которого пострадали девять человек, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ведомства.

"[По факту пожара] проводится прокурорская проверка и первоначальные следственные действия" - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что факельное горение происходило на одной из производственных установок в промышленной зоне Нижнекамска. В 17:36 мск открытое горение ликвидировано. По данным Центра медицины катастроф, девять человек получили термические ожоги. Угрозы взрыва или выброса химических веществ в атмосферу отсутствуют.

Возгорание на установке "Нижнекамскнефтехима" ликвидировано, говорится в сообщении, распространенном компанией. "Сегодня на заводе изопрена-мономера (ИМ) во время ремонтных работ на установке БК-3 произошло возгорание, есть пострадавшие. Возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении.