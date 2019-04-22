Избран новый президент НОСТРОЙ

Новым Президентом Ассоциации «Национальное объединение строителей» избран Антон Глушков. Его кандидатура была поддержана большинством голосов 22 апреля на XVII Всероссийском съезде членов НОСТРОЙ. В работе съезда приняли участие вице-премьер Виталий Мутко и глава Минстроя России Владимир Якушев.

В своём выступлении заместитель председателя правительства России Виталий Мутко подчеркнул, что строительство - одна из важнейших отраслей экономики, перед которой стоит задача увеличить долю в ВВП национальной экономики до 7,5%. Он напомнил, что по итогам 2018 года вклад строительства в ВВП составил 6%.

Вице-премьер также сообщил, что сегодня удалось практически полностью восстановить компенсационные фонды саморегулируемых организаций. По его словам, объемы фондов строительных СРО составляют 90 миллиардов рублей.

Владимир Якушев поблагодарил президента нацобъединения Андрея Молчанова за эффективную и конструктивную работу на посту главы НОСТРОЙ и выразил надежду, что новому руководству удастся обеспечить преемственность в деятельности ассоциации и сохранить темпы и вектор ее развития.

«НОСТРОЙ доказал свою способность тесного сотрудничества и консолидации усилий для совместного решения поставленных задач, обеспечил необходимый уровень профессионального представительства в диалоге с властью», -отметил министр.

Глава Минстроя России напомнил присутствующим об исполнении СРО обязанностей, утверждённых законом. Это касается обязанности СРО с 1 июля 2017 года контролировать требования законодательства о техническом регулировании и соблюдать требования стандартов на процессы выполнения работ, а также своевременно направлять в Госстройнадзор уведомления о всех выявленных фактах нарушений таких требований.

«С 1 июля 2017 года также введена функция СРО по контролю за фактическим совокупным размером обязательств своих членов. Участие в государственных закупках, объём потраченных средств, контроль за ними – извечная проблема строительной отрасли», - отметил глава Минстроя России.

Он добавил, что задача СРО в этом вопросе - научиться систематизировать и анализировать сведения о совокупном размере обязательств, в том числе с использованием открытых источников.

По словам министра, качественно проводимый мониторинг позволит снизить административную нагрузку на членов СРО. Оценка рисков и прогнозирование наступления ответственности члена СРО за нарушение условий договоров обеспечит своевременное применение мер дисциплинарного воздействия.

Глава Минстроя также остановился на вопросе формирования национальных реестров специалистов, чья персональная ответственность на определенном этапе обеспечивает повышение качества строительства.