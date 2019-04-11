ПАО "МРСК Волги" прошло ОЗП успешно

Генеральный директор ПАО «МРСК Волги» Владимир Рябикин принял участие во Всероссийском совещании Министерства энергетики РФ «Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики и объектами ЖКХ отопительного сезона 2018/19 гг.».

В ходе совещания было отмечено, что энергосистема страны прошла максимум нагрузок в штатном режиме, и это во многом обусловлено качественной подготовкой к осенне-зимнему периоду. ПАО «МРСК Волги» ежегодно реализует комплекс мероприятий по подготовке к ОЗП. Так, в минувшем году финансирование выполнения плана технического обслуживания и ремонта превысило 3,8 млрд рублей. При проведении оценки готовности к работе в отопительный сезон 2018/2019 гг. компания получила высший балл – 1.

Энергетики «МРСК Волги» работали в соответствии с новой целевой моделью ликвидации технологических нарушений, разработанной ПАО «Россети». Это позволило снизить среднюю длительность перерывов в энергоснабжении потребителей на 19 %, показатель удельной аварийности - на 18 %, технологических нарушений в сети 110 кВ и выше – на 19 %. Своевременно проведенные плавки гололеда в электросетевом комплексе обеспечили требуемый уровень надёжности электроснабжения потребителей в сложных метеоусловиях. В период ОЗП 2018-2019 гг. на сетях компании проведено 670 плавок гололедных отложений.

Благодаря системе взаимодействия и оперативного реагирования специалисты «МРСК Волги» вовремя оценивали последствия стихии, координировали совместные действия филиалов, обеспечивали необходимыми силами и средствами проведение аварийно-восстановительных работ. В компании сформировано 849 бригад (из них 63 – мобильных), обеспеченных 1675 единицами техники. Для организации экстренного энергоснабжения социально значимых объектов «МРСК Волги» располагает 507 передвижными источниками и 3 модульными мобильными подстанциями.