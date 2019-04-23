Пять дачных домов сгорело из-за короткого замыкания на ЛЭП

Пожар, уничтоживший сразу несколько зданий, произошел в Череповецком районе. Кроме того, сгорели три бани, гараж, два дома пострадали от огня.

Пожар произошел 22 апреля в половине второго часа дня в деревне Шепелево в 135 км от Череповца. По информации МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание на линии электропередачи около одного из домов. Был не соблюден противопожарный разрыв между зданиями. Расстояние между сгоревшими домами было всего 7–8 метров, что позволило пламени перекинуться на соседние дома.

На тушении пожара работали 19 человек, к ним присоединились четыре добровольца. Общая площадь пожара составила 960 метров квадратных. Полностью ликвидировать опасность удалось только к 19–00.

Как пояснил начальник 2-го отряда ФПС Андрей Горчаков, все произошло из-за обрыва провода — случилось короткое замыкание, затем загорелась трава возле дачного дома. От него огонь перекинулся на соседние строения. Ближайший пожарный пост от места происшествия находится в деревне Ягницы — в 15 км от пожара.

gorodvo.ru