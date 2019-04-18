"ССТэнергомонтаж" выполнила EPC-проект для Волгоградского НПЗ

Инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж» (входит в Группу компаний «Специальные системы и технологии») завершила проект по обогреву комплекса гидрокрекинга на Волгоградском НПЗ нефтяной компании ЛУКОЙЛ.

На страже экологии

Активное внедрение экологических стандартов на выбросы парниковых газов в Европе, США и Японии началось параллельно с реализацией Киотского протокола более 20 лет назад. Все это время экологические требования к качеству топлива последовательно ужесточались — по различным параметрам от 7 до 14 раз.

В России 20-летний европейский путь в борьбе за экологически чистое топливо был пройден всего за несколько лет. Это стало возможным благодаря значительным инвестициям в технологическое обновление российских нефтеперерабатывающих предприятий. Данный прогресс стал одним из основных достижений в борьбе с глобальным потеплением и неблагоприятной экологической обстановкой, особенно в крупных мегаполисах. Лидером и первопроходцем в этой сфере стала компания ЛУКОЙЛ.

В 2016 году с вводом комплекса гидрокрекинга на Волгоградском НПЗ, ЛУКОЙЛ завершил программу модернизации своих четырех нефтеперерабатывающих заводов в России. Установка гидрокрекинга — ядро комплекса глубокой переработки вакуумного газойля, который также включает комбинированную установку по производству серы и установку по производству водорода. Это позволило компании не только перейти на производство бензинов и дизельного топлива пятого экологического класса, но и значительно увеличить объемы производства качественных моторных топлив с одновременным снижением выхода мазута.

Мощность установки гидрокрекинга составляет 3,5 млн тонн, степень переработки – 75 % (это дизель, бензин, углеводородные газы). Более 3 млн тонн НПЗ сдает в нефтепродуктопровод «Транснефти».

Электрообогрев в комплексе

Инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж» выполнила проект по оснащению системами электрообогрева следующих объектов комплекса гидрокрекинга в Волгограде, среди которых:

резервуарный парк дизельного топлива с насосной;

линия откачки дизельного топлива;

система сбора и очистки стоков специальной установки по переработки нефти ЭЛОУ;

блок физико-механической очистки;

насосная очищенных стоков.

Специалистами «ССТэнергомонтаж» был выполнен EPC-контракт — поставка систем электрообогрева «под ключ». Осуществлено проектирование и поставка специального оборудования и комплектующих: 29,4 км саморегулирующихся кабелей, 27 км силового и контрольного кабеля, 13 шкафов управления. Общая номинальная мощность системы составила 484 кВт. В рамках EPC-контракта были проведены строительно-монтажные работы и пусконаладка системы электрообогрева.

Решениями «ССТэнергомонтаж» оснащено свыше 10 000 объектов промышленных предприятий в России и за рубежом, включая крупнейшие нефтеперерабатывающие комплексы. Системы электрообогрева применяется на «ЛУКОЙЛ–Нижегороднефтеоргсинтез», комплексе в Усть-Луге, Московском НПЗ, «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и многих других.

Системы электрообогрева позволяют обеспечивать бесперебойную работу нефтеперерабатывающих предприятий. Они применяются для защиты от замерзания трубопроводов и оборудования, а также поддержания температурного режима хранения нефтепродуктов в резервуарах. Наиболее востребованы марки высокотемпературных нагревательных кабелей, рассчитанные на эксплуатацию в условиях до 250 градусов. Конструкция с оболочкой из фторопласта обеспечивает кабелю стойкость к коррозии химических растворов или паров. Саморегулирующиеся кабели производства ГК «ССТ» одобрены для использования во взрывоопасных зонах, что подтверждается российскими и международными сертификатами, в числе которых IECEx и сертификат Российского морского реестра судоходства.