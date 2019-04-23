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Инвестиции (проекты)

Завод японской Hino в Химках заложат 24 апреля

Завод японской Hino в Химках заложат 24 апреля

23 апреля 2019, 13:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: Hino
Отрасль: Машиностроение Строительство 

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Красногорск. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Первый камень завода Hino, занимающегося производством грузовых автомобилей будет заложен в Химках на этой неделе, напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Что касается мероприятий на этой неделе, хотел бы выделить закладку нового завода японского завода Hino. Мы долго к этому готовились. Приезжают наши японские партнеры", - сказал А.Воробьев на заседании регионального правительства.

В пресс-службе губернатора и правительства Московской области напомнили, что первый камень завода будет заложен 24 апреля.

Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся. Предполагается, что площадь здания составит более 10 тыс. кв.м. Суммарный объем инвестиций оценивается примерно в 1 млрд руб.

На заводе будет производился порядка 3 тыс. автомобилей. Также есть дополнительная площадка для расширения производства.

 

Interfax

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