Полиция задержала в Югре банду, похитившую около 13 км медного кабеля на 1,2 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в городе Пыть-Ях (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) задержали четверых участников организованной группы, похитивших около 13 км медного кабеля с территории местного предприятия. Об этом в среду сообщается на сайте регионального управления МВД.

"В общей сложности злоумышленники причинили значительный материальный ущерб организации на сумму 1,2 млн рублей. Трое из задержанных являются местными жителями, четвертый злоумышленник - вахтовик", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Двое фигурантов задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, в отношении оставшихся избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ТАСС