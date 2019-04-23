Правительство Башкортостана и Ростех подписали соглашение о сотрудничестве

Не нужно бояться идти в узкую специализацию
24 апреля 2019, 13:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, РОСТЕХ
Отрасль: ИТ
Сегодня в столице Башкортостана в Доме Республики состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в области цифрового развития между правительством республики, разработчиком и оператором информационных систем для государственных и муниципальных заказчиков компанией «РТ-Проектные технологии», входящей в Госкорпорацию Ростех, и ООО «Инновационно-внедренческий центр». Подписи под документом поставили врио главы региона Радий Хабиров и председатель совета директоров компании, заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.
Соглашение предусматривает совместную работу в рамках Стратегии социально-экономического развития республики на период до 2030 года, национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», национального проекта «Здравоохранение», госпрограммы «Развитие информационного общества в Республике Башкортостан».
«У Башкортостана и Ростеха есть много точек для дальнейшего развития. Подписанием этого соглашения мы дадим новый толчок нашим отношениям, – отметил Радий Хабиров. – Нам есть куда двигаться вместе, развиваться и, соответственно, быть эффективными».
«У нас с республикой традиционно сложились конструктивные взаимоотношения как в области промышленности, так и в области инновационных решений. Следуя своему девизу, Корпорация является «партнером в развитии». «РТ-Проектные технологии» – это центр для создания совместных предприятий. Наша цель – продвижение передовых решений в регионы. В Башкортостане мы чувствуем заинтересованность и видим возможность реализации этих проектов. В конструктивном партнерстве и на пользу населению республики мы вместе реализуем наши проекты, что в очередной раз укрепит позиции Башкортостана как одного из лидеров среди субъектов Российской Федерации», – подчеркнул Александр Назаров.