Правительство Башкортостана и Ростех подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня в столице Башкортостана в Доме Республики состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в области цифрового развития между правительством республики, разработчиком и оператором информационных систем для государственных и муниципальных заказчиков компанией «РТ-Проектные технологии», входящей в Госкорпорацию Ростех, и ООО «Инновационно-внедренческий центр». Подписи под документом поставили врио главы региона Радий Хабиров и председатель совета директоров компании, заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

Соглашение предусматривает совместную работу в рамках Стратегии социально-экономического развития республики на период до 2030 года, национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», национального проекта «Здравоохранение», госпрограммы «Развитие информационного общества в Республике Башкортостан».

«У Башкортостана и Ростеха есть много точек для дальнейшего развития. Подписанием этого соглашения мы дадим новый толчок нашим отношениям, – отметил Радий Хабиров. – Нам есть куда двигаться вместе, развиваться и, соответственно, быть эффективными».