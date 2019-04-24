Ремпрограмма-2019: энергетики филиала "Ставропольэнерго" повысили надежность электроснабжения почти пяти тысяч потребителей

Специалисты Труновских РЭС Новотроицких электрических сетей филиала МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго» (входит в ГК «Россети) в рамках ремонтной программы провели технические работы на подстанции 110/35/10 кВ «Донская».

На энергетическом объекте выполнен капитальный ремонт одного из важнейших элементов подстанционного оборудования - трансформатора мощностью 16 тысяч киловольт-ампер (кВА). В частности, на устройстве был заменен ручной привод, проведена протяжка вводов и ревизия радиаторов.

«Надежная работа трансформатора зависит от качественного контроля за его состоянием. Это и комплексное обследование, и своевременный капитальный ремонт, - отметил Игорь Тарасов, начальник Труновских РЭС филиала «Ставропольэнерго». - Комплекс работ по ремонту трансформатора в первую очередь направлен на повышение надежности работы подстанции «Донская», которая обеспечивает электроэнергией 4922 жителя села Донского».

В ближайшее время в Труновском районе Ставрополья бригада энергетиков районных электрических сетей проведет работы на воздушной линии электропередачи 0,4 кВ. Здесь специалисты произведут обрезку деревьев, перетяжку провода протяженностью 1,2 км и заменят 40 изоляторов, что позволит повысить надежность электроснабжения жителей села Труновское.