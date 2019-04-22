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Мероприятия

Итоги конкурса Legrand Viva Italia

Итоги конкурса Legrand Viva Italia

25 апреля 2019, 10:10
Рубрика: Мероприятия
Метки: Legrand
Отрасль: Электротехника 

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Группа Legrand подвела итоги конкурса Viva Italia для дизайнеров и архитекторов частных и общественных интерьеров. Конкурс проходил с 1 сентября 2018 года по 1 марта 2019 года. Обязательным условием для подачи заявки было использование электроустановочного оборудования Legrand Valena Allure, Celiane и Galea Life, оборудования BTicino Livinglight/Axolute, а также эксклюзивной серии Art d’Arnould и систем домашней автоматизации MyHome и Vantage.

В конкурсе приняли участие авторы проектов, реализованных с 1 октября 2017 года по 1 марта 2019 года. В состав жюри Viva Italia вошли архитекторы Максим Рымарь, Александра Федорова, Саша Лукич и Андрей Волков, дизайнер Максим Лангуев, декоратор Катя Гердт, главный редактор Roomble.com Оксана Кашенко, Татьяна Шатарова, директор департамента Ритейл и Александр Челноков, руководитель канала «Дизайнеры и архитекторы» Legrand Россия и СНГ. Они определили победителей в 7 номинациях: «Лучший проект с автоматизацией от Legrand», «Лучший общественный интерьер», «Лучший офисный интерьер», «Лучший рендер», «Лучший интерьер загородного дома», «Лучший интерьер квартиры», «Приз от компании Legrand за лучший проект».

Победителем в номинации «Лучший проект с автоматизацией от Legrand» стало решение «Энергоэффективный умный дом в Пушкинском районе» от компании «Арт Билд Системс». В загородном доме была реализована система энергосбережения, которая предусматривает автоматическую вентиляцию в помещении только тогда, когда там находятся люди, а также систему регуляции температурного графика бассейна. Кроме того, на объекте была установлена система домашней автоматизации Vantage с выключателями премиальной серии Axolute BTicino (бренда Legrand) из натуральных материалов, Система обеспечивает управление освещением, шторами, приводами дверей, покрывалом бассейна и климатическим оборудованием.

Первое место среди проектов по оформлению общественных интерьеров заняла студия Sundukovy Sisters с дизайнерским решением для отеля Pullman Chateau de Versailles сети AccorGroup. В интерьерной концепции нашли отражение две эпохи: французский классицизм и современный минимализм — стилизованные узоры Версальской парковой оранжереи, классический французский хрусталь, состаренные зеркала, лепнина в сочетании с современной элегантной мебелью и материалами. В качестве электротехнического решения объекта были использованы изделия серии Celiane. Помимо технологичности и современного функционала серия Celiane отличается стильным дизайном с богатой цветовой палитрой и широким выбором материалов и текстур.

Победителем в категории «Лучший офисный интерьер» стал офис продаж строительной компании «Санта-Барбара» в городе Чебоксары. Дизайнер интерьеров Елена Камагина создала функциональное помещение с повторяющимися арочными элементами, идеально подходящее для проведения презентаций и переговоров с клиентами. Концепцию дополнили розетки и выключатели серии Celiane.

Проектом-победителем в категории «Лучший рендер» была признана квартира в ЖК «Лайнер» на Ходынском бульваре в Москве. Дизайнер интерьеров Полина Сергеева создала современное пространство в приглушенных темных оттенках с четкими линиями, минималистичной мебелью и декором, уделив особое внимание освещению. Для реализации электротехнических решений на объекте использовались изделия серий Mosaic и Celiane.

В номинации «Лучший интерьер загородного дома» победил частный дом в Ростове-на-Дону от дизайнера интерьеров и архитектора Ольги Сердобинцевой. В основе концепции — смешение лофта, классики и современного прочтения колониального стиля. Несмотря на обилие классических приемов в интерьере было создано современное пространство, оснащенное по последнему слову техники. В доме появилась современная ванная, несколько инженерных новинок, а также было интегрировано электроустановочное оборудование Celiane.

Дизайнер Татьяна Минина стала победителем в категории «Лучший интерьер квартиры» с дизайнерским проектом собственной квартиры в пятиэтажном сталинском доме. В оформлении помещения использовались приемы 1950-х годов, свойственные интерьерам того времени: обои, простая лепнина, дубовые полы, плитка шестигранниками на полу, малоформатный белый кафель на стенах. И в этом проекте серия Celiane стала удачным решением в части электрики.

Обладателями специального приза от организаторов стали сразу два проекта. Так, жюри отдельно отметило проект автоматизации квартиры в Гранатном переулке в Москве от компании STUDIO-DK, где были установлены домашний кинотеатр и аудио-видео оборудование, система распределения аудиосигнала по помещениям (Multiroom), система видеонаблюдения, телевизионная и компьютерная сети, система комплексной автоматизации и электроснабжения. Для управления светом и шторами были выбраны выключатели серии Art d’Arnould Epure.

Также особого внимания в этой номинации заслужил проект квартиры площадью 150 м2 на Плющихе от архитектора и дизайнера интерьеров Арианы Ахмад. Интерьер представляет собой смесь американской классики с современными элементами. В цветовой гамме преобладают медовые оттенки, а особый акцент сделан на освещении, которое было гармонично реализовано с помощью изделий серии Art d’Arnould Epure.

«Нам приятно, что конкурс Viva Italia вызвал живой интерес у большого количества дизайнеров и архитекторов — за эти полгода мы получили более 90 заявок, и отобрать из них наиболее интересные проекты оказалось весьма нелегкой задачей, — комментирует Татьяна Шатарова, директор департамента Ритейл Legrand Россия и СНГ. — Приятно, что электроустановочные изделия Legrand гармонично вписались во все эти абсолютно разные со стилистической точки зрения интерьеры. От всей души благодарим всех за участие и поздравляем победителей».

Отметим, что в качестве главного приза победители получат возможность отправиться в Италию, на родину великих архитекторов, скульпторов и живописцев, а также родину BTicino, премиального бренда электроустановочных изделий Legrand. Участникам поездки представится возможность посетить производство и своими глазами увидеть, как рождается знаменитый «итальянский стиль» в электроустановке.

 

LEGRAND РОССИЯ И СНГ

Legrand Россия и СНГ – это более 1000 сотрудников, работающих в 26 представительствах в крупных городах России, а также в Азербайджане, Узбекистане, Казахстане, Грузии, Белоруссии, Украине и Монголии. Компания владеет двумя действующими заводами в России, расположенными в Ульяновской области. Legrand Россия и СНГ предлагает полный комплекс решений для организации электрической и информационной инфраструктур объектов промышленного, финансового, коммерческого и жилищного секторов. Являясь надежным поставщиком, чья продукция отвечает высоким стандартам европейского качества, компания оказывает полный спектр услуг технического, гарантийного и информационного сопровождения. Клиенты Legrand получают профессиональную поддержку команды специалистов в подготовке и реализации проектов различного уровня сложности.

Подробнее на www.legrand.ru

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Компания: Legrand

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