ПО "ФОРЭНЕРГО" приняло участие в "Партнерских днях" в ПАО "Россети"

Не нужно бояться идти в узкую специализацию
25 апреля 2019, 13:59
Рубрика: Мероприятия
Метки: ФОРЭНЕРГО
Отрасль: Электротехника
ФОРЭНЕРГО
ФОРЭНЕРГО
15-18 апреля в головном офисе ПАО «Россети» прошли мероприятия в рамках программы проведения «Партнерских дней» Международного форума «Электрические сети». Встреча производителей оборудования и руководства холдинга впервые прошла в подобном формате и подтвердила эффективность такого общения для обеих сторон.
На небольшой выставочной экспозиции ПО «ФОРЭНЕРГО» представило образцы инновационной продукции предприятий Объединения:
Руководители ПО «ФОРЭНЕРГО» участвовали во всех мероприятиях «Партнерских дней»:
Достигнуты договоренности по вопросам дальнейшего сотрудничества с ПАО «Россети», даны соответствующие поручения.