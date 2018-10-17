ПО "ФОРЭНЕРГО" приняло участие в "Партнерских днях" в ПАО "Россети"

ФОРЭНЕРГО ФОРЭНЕРГО

15-18 апреля в головном офисе ПАО «Россети» прошли мероприятия в рамках программы проведения «Партнерских дней» Международного форума «Электрические сети». Встреча производителей оборудования и руководства холдинга впервые прошла в подобном формате и подтвердила эффективность такого общения для обеих сторон.

На небольшой выставочной экспозиции ПО «ФОРЭНЕРГО» представило образцы инновационной продукции предприятий Объединения:

не имеющие аналогов в мире изоляторы-разрядники для ВЛЗ 6-20 кВ (разработка ООО «ИНСТА»);

штыревые и подвесные изоляторы с гидрофобным покрытием (АО «ЮМЭК»);

различные виды птицезащитных устройств (ООО «МЗВА», ООО «ИНСТА») и другую продукцию.

Руководители ПО «ФОРЭНЕРГО» участвовали во всех мероприятиях «Партнерских дней»:

встрече Заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО «Россети» Майорова А.В. с производителями оборудования;

встрече с главными инженерами ДЗО ПАО «Россети»;

персональной встрече с Заместителем Генерального директора ПАО «Россети» по капитальному строительству Сергеевым С.В.

Достигнуты договоренности по вопросам дальнейшего сотрудничества с ПАО «Россети», даны соответствующие поручения.