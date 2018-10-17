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Мероприятия

ПО "ФОРЭНЕРГО" приняло участие в "Партнерских днях" в ПАО "Россети"

ПО ФОРЭНЕРГО приняло участие в Партнерских днях в ПАО Россети

25 апреля 2019, 13:59
Рубрика: Мероприятия
Метки: ФОРЭНЕРГО
Отрасль: Электротехника 

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ФОРЭНЕРГО

ФОРЭНЕРГО

ФОРЭНЕРГО

ФОРЭНЕРГО

ФОРЭНЕРГО

15-18 апреля в головном офисе ПАО «Россети» прошли мероприятия в рамках программы проведения «Партнерских дней» Международного форума «Электрические сети». Встреча производителей оборудования и руководства холдинга впервые прошла в подобном формате и подтвердила эффективность такого общения для обеих сторон.

 На небольшой выставочной экспозиции ПО «ФОРЭНЕРГО» представило образцы инновационной продукции предприятий Объединения:

  • не имеющие аналогов в мире изоляторы-разрядники для ВЛЗ 6-20 кВ (разработка ООО «ИНСТА»);
  • штыревые и подвесные изоляторы с гидрофобным покрытием (АО «ЮМЭК»);
  • различные виды птицезащитных устройств (ООО «МЗВА», ООО «ИНСТА») и другую продукцию.

Руководители ПО «ФОРЭНЕРГО» участвовали во всех мероприятиях «Партнерских дней»:

  • встрече Заместителя Генерального директора – Главного инженера ПАО «Россети» Майорова А.В. с производителями оборудования;
  • встрече с главными инженерами ДЗО ПАО «Россети»;
  • персональной встрече с Заместителем Генерального директора ПАО «Россети» по капитальному строительству Сергеевым С.В.

Достигнуты договоренности по вопросам дальнейшего сотрудничества с ПАО «Россети», даны соответствующие поручения.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО ПО "Форэнерго"

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