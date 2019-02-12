Участники Школы кадрового резерва определят векторы развития цифровизации

25-26 апреля 2019 года в Тамбовской области на базе санатория «Энергетик» пройдет Школа кадрового резерва блока информационных технологий ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Это мероприятие, ежегодно организуемое руководством компании при поддержке первичной профсоюзной организации, проводится с целью эффективной реализации Кадровой и социальной политики, создания условий для наиболее полного раскрытия потенциала работников, входящих в состав кадрового резерва, развития их профессиональных и управленческих компетенций, поддержания их заинтересованности и мотивации к профессиональному развитию и приобщению к корпоративным ценностям.

В этом году для участия в Школе собрались 100 членов кадрового резерва из всех филиалов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья. Основной темой мероприятия выбрано наиболее актуальное для энергетиков направление: «Цифровая трансформация - Векторы развития».