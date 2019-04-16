Воронежэнерго готовится к массовым ремонтно-профилактическим работам

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» началась подготовка к массовым ремонтно-профилактическим работам. Они проводятся энергетиками ежегодно с апреля по октябрь и являются важным условием для обеспечения надежности функционирования электросетевого комплекса региона в предстоящем осенне-зимнем периоде (ОЗП). В этом году на выполнение программы технического обслуживания и ремонта Воронежэнерго направит более 443 млн. рублей.

В рамках ремонтной кампании предстоит отремонтировать свыше 1360 километров воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ и 403 трансформаторных подстанций. Капитальный ремонт оборудования запланирован также на 39 подстанциях уровня напряжения 35 и 110 кВ.

В целях профилактики аварийных ситуаций планируется расчистить от древесно-кустарниковой растительности более 1400 га трасс воздушных ЛЭП. На эти работы будет направлено более 25 млн. рублей.

Главной задачей Воронежэнерго в настоящее время является обеспечение готовности персонала всех подразделений к массовым ремонтам.

В рамках подготовки бригады проходят обучение безопасным методам труда с учетом особенностей выполнения работ, оперативного обслуживания электроустановок в весенне-летний период. На учебно-тренировочных площадках филиала проходят занятия, приближенные к реальным условиям. Отрабатываются правила оказания первой медицинской помощи. Во всех подразделениях проверяется оснащение бригад спецодеждой, средствами защиты, приспособлениями, инвентарем и медикаментами. Оценивается состояние автотранспорта и спецтехники.

Массовые ремонтно-профилактические работы начнутся сразу после того, как соответствующие комиссии проверят готовность бригад к безопасному проведению работ и вручат акт готовности каждому подразделению.

В общей сложности в ремонтно-профилактических работах будет задействовано свыше 170 бригад Воронежэнерго.