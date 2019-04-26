Предприятия Росатома поставили в Германию крупную партию изотопа германий-76 для международного научного проекта LEGEND

В рамках контракта между АО «В/О Изотоп» и Мюнхенским техническим университетом в Германию поставлена крупная партия изотопа германий-76 производства АО «ПО «Электрохимический завод» (ЭХЗ, г. Зеленогорск Красноярского края; входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»).

Изотопная продукция предназначена для объединенной международной научной коллаборации LEGEND (Large Enriched Germanium Experiment for Neutrinoless ββ Decay), изучающей свойства элементарной частицы нейтрино. По оценкам ученых регистрация безнейтринного двойного бета-распада атомного ядра станет крупным открытием в современной физике и следующим важным шагом в понимании фундаментальных свойств материи.

Коллаборация LEGEND сложилась в результате объединения двух крупных международных научных проектов – европейского GERDA и североамериканского Majorana – оба эксперимента использовали для поиска двойного безнейтринного бета-распада детекторы, изготовленные из германия-76 производства ЭХЗ (на заводе вещество обогащается до нужной степени изотопной чистоты в каскаде газовых центрифуг). К новому проекту присоединились другие научные группы, занимавшиеся аналогичными экспериментами, коллаборация уже включает более 50 исследовательских организаций со всего мира, в том числе около 30 российских.

Объединение научных проектов позволило ученым консолидировать не только результаты исследований, но и финансовые ресурсы. Специфика подобных проектов заключается в том, что им требуется большое количество изотопной продукции. По оценкам исследователей объединенная коллаборация может использовать более 1000 кг германия-76.

«Росатом более 10 лет поставляет стабильные изотопы для проектов по изучению нейтрино, при этом последний контракт заключен по итогам победы в международном тендере в острой конкурентной борьбе. Электрохимический завод вновь безукоризненно выполнил все высокие требования нашего зарубежного заказчика. В крайне сжатые сроки была изготовлена крупная партия продукции массой более 20 кг», - отметил генеральный директор АО «В/О Изотоп» Рустам Рахматулин.

За годы участия в проектах по изучению свойств нейтрино предприятия Росатома не только освоили производство необходимой изотопной продукции, но и решили ряд нестандартных задач в части экспорта продукции. Отработаны сложные логистические схемы поставок из Сибири в Европу. Промежуточное хранение продукции организовано в подземном хранилище в специально изготовленном для этого защитном саркофаге, который предохраняет изотопы от космического излучения. Кроме того, специалисты ЭХЗ разработали специальный транспортный упаковочный контейнер, который выполняет те же функции, что и подземный саркофаг.

Помимо германия-76 для коллаборации LEGEND, ЭХЗ также производит изотоп молибден-100 для другого крупного проекта по изучению свойств нейтрино – AMORE (Южная Корея).

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» является мировым лидером в производстве стабильных изотопов с долей глобального рынка более 40%. Только на Электрохимическом заводе в Зеленогорске производится 107 стабильных изотопов 21 химического элемента. Вместе с тем предприятие наращивает уникальные компетенции по обогащению радиоактивных изотопов в газовых центрифугах.

Для справки:

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном Топливной компанией Росатома «ТВЭЛ».www.tvel.ru

АО «ПО «Электрохимический завод» (г. Зеленогорск, Красноярский край) производит низкообогащенный уран для топливных сборок АЭС, стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов и ряд других высокотехнологичных продуктов. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». www.ecp.ru

АО «В/О «Изотоп» — официальный поставщик продукции изотопного комплекса Госкорпорации «Росатом» на международный рынок и ключевой поставщик данной продукции на внутренний рынок. Предприятие основано в 1958 году. В настоящее время среди партнеров АО «В/О «Изотоп» более 100 зарубежных компаний, расположенных в 30 странах мира, и более 600 организаций в России, в том числе медицинские учреждения, промышленные предприятия и научные организации. Компания оказывает полный комплекс услуг в сфере оборота изотопной продукции, радиационной техники, оборудования общего и медицинского назначения. www.isotop.ru

Департамент коммуникаций АО «ТВЭЛ»