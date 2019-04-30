"Известия": BMW планирует подписать специнвестконтракт отдельно от "Автотора"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Концерн BMW планирует подписать специнвестконтракт (СПИК) c Министерством промышленности и торговли отдельно от калининградского завода "Автотор", где машины марки собираются в отверточном режиме уже более 20 лет. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на официального представителя BMW в России Василия Мельникова и администрацию Калининградской области. Изданию подтвердили в Минпромторге наличие отдельной заявки на СПИК от концерна. Ранее предполагалось, что BMW выйдет на подписание специнвестконтракта совместно с российским предприятием.

При этом Мельников отметил в разговоре с "Известиями", что идет переговорный процесс и рассматриваются разные варианты, финального понимания пока нет. А в Минпромторге сообщили, что сейчас на рассмотрении ведомства находятся две отдельные заявки - как BMW, так и "Автотора". В министерстве добавили, что параметры специнвестконтрактов прорабатываются с инвесторами и говорить о деталях можно будет после согласования конфигурации проектов с компаниями.

"Мы с ними детально обсуждали условия специального инвестиционного контракта, - добавил замглавы Минпромторга Александр Морозов. - В данном случае их заявку на специнвестконтракт [отдельно от "Автотора"]".

Также в администрации Калининградской области сообщили "Известиям", что концерн рассматривает строительство отдельного завода в индустриальном парке Храброво, расположенном на удалении от "Автотора". Пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков заявил о готовности предоставить в парке участок, полностью оборудованный под нужные технические характеристики.

О компании

"Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Холдинг первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов с мая 1997 года. В Калининграде производятся автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства превысил 1,9 млн автомобилей. В 2013 году "Автотор" году приступил к реализации проекта по созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств в Калининградской области.

BMW в сотрудничестве с "Автотором" ранее сообщал о планах строительства в Калининграде завода полного цикла по выпуску автомобилей. В начале 2018 года BMW сообщил о создании в Калининграде дочернего предприятия ООО "БМВ Русланд Аутомотив".

ТАСС