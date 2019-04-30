Пять инвесторов поборются за создание канатной дороги в Москве

МОСКВА, 30 апр - РИА Недвижимость. Пять инвесторов готовы принять участие в конкурсе на создание канатной дороги, проходящей через Химкинское водохранилище от станции метро "Сходненская" до "Речного вокзала", говорится в пресс-релизе департамента по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Москвы.

"Заявки на участие в конкурсе подали пять компаний – ООО "Старый город" (дочерняя компания инициатора концессии – немецкой строительной фирмы BPS International в партнерстве с австрийским производителем канатных дорог Doppelmayr), ООО "Национальные канатные дороги" (дочерняя компания французского производителя канатных дорог Poma), ООО "Московские канатные дороги" (в партнерстве с швейцарским производителем канатных дорог Bartholet), ООО "Развитие канатных дорог" (Санкт-Петербург) и ООО "Профлогистиксервис" (Москва)", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Предполагаемый объем инвестиций в создание нового транспортного объекта составит 3,16 миллиарда рублей. Проектом не предусмотрено финансовое участие Москвы ни на стадии строительства, ни в процессе эксплуатации. После запуска канатная дорога будет принадлежать городу на праве собственности. Срок концессии составит 25 лет, из которых порядка 2,5 лет займет строительство, напоминается в сообщении.

Протяженность канатной дороги составит 2,3 километра. Прогнозируемый пассажиропоток – до 19 тысяч человек в сутки. Реализация проекта значительно сократит время горожан в пути между двумя районами Москвы – с 45 минут до 7.

"В Москве мы рассматриваем создание канатных дорог не только между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал", но и для других территорий. Например, подобной системой можно связать строящийся парк "Остров Мечты" со станцией метро "Печатники" или "Кожуховская", - приводятся в пресс-релизе слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.

РИА Недвижимость