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Инвестиции (проекты)

В расширение петербургского аэропорта Пулково вложат 500 млн евро

В расширение петербургского аэропорта Пулково вложат 500 млн евро

30 апреля 2019, 14:32
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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В Санкт-Петербурге на расширение аэропорта Пулково направят 500 миллионов евро, сообщает издание «Коммерсант»

На выделенные средства планируют построить рулежную дорожку скоростного хода, базу аэродромной службы, установить автоматические стойки для сдачи багажа и сделать более современную и удобную коммерческую зону. Также в Пулково могут создать переходы с телескопическими трапами и перрон. 

Реконструкция закончится не раньше 2025 года. Затраты на нее окупятся через 10 лет. 

 

АиФ

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