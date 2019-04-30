В расширение петербургского аэропорта Пулково вложат 500 млн евро

В Санкт-Петербурге на расширение аэропорта Пулково направят 500 миллионов евро, сообщает издание «Коммерсант».

На выделенные средства планируют построить рулежную дорожку скоростного хода, базу аэродромной службы, установить автоматические стойки для сдачи багажа и сделать более современную и удобную коммерческую зону. Также в Пулково могут создать переходы с телескопическими трапами и перрон.

Реконструкция закончится не раньше 2025 года. Затраты на нее окупятся через 10 лет.

АиФ