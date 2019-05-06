"Ленэнерго" на проводе: кабельщики устроили битву за заказ на 150 млн рублей

Крупный поставщик проводов и кабелей пожаловался в ФАС на компанию «Ленэнерго», которая не допустила его до участия в тендере на 150 млн рублей. Битву за этот заказ устроили восемь предприятий.

Во вторник, 7 мая, Управление ФАС по Петербургу рассмотрит жалобу ООО «Северный кабель» на действия закупочной комиссии ПАО «Ленэнерго». На конкурсе разыгрывалось право поставок самонесущего изолированного провода в 2019 — 2020 годах на сумму не более 150 млн рублей. Тендер проводился среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

На конкурс было подано восемь заявок, три из которых заказчик признал не соответствующими требованиям. Среди них оказалась и заявка «Северного кабеля». Комиссия пришла к выводу, что «в техническом предложении участника отсутствует информация о сроке поставки товара по заявке от заказчика». Компания уверяет, что это не так, просто информация была указана не в том разделе, который имел в виду заказчик.

«Применимый заказчиком подход к рассмотрению заявок направлен на отсечение от участия в закупках лиц по формальным признакам», — заявил «Северный кабель».

ООО «Северный кабель», несмотря на статус среднего предприятия, является крупным поставщиком кабельной продукции. По данным Rusprofile, компания выступала поставщиком в 211 государственных контрактах на сумму более 3 млрд рублей. Крупнейшие заказчики — МРСК Центра, МРСК Северо-Запада, МРСК Центра и Приволжья. Все эти компании, как и «Ленэнерго», входят в структуру холдинга «Россети».

«Северный кабель» принадлежит своему генеральному директору Станиславу Руденко, выступавшему учредителем и руководителем ряда других юрлиц. Расположен «Северный кабель», как сообщается на сайте компании, на Кожевенной линии, 40. Это территория предприятия «Севкабель», пережившего многочисленные реорганизации и связанного с множеством юрлиц.

Между тем, закупочная комиссия «Ленэнерго» присвоила первый номер заявке ООО «Региональное энергетическое сообщество» (РЭС), созданному 28 апреля 2018 года и пока не имеющему опыта работы по госконтрактам. Учредителем компании является также ее генеральный директор Федор Новиков. Если УФАС не отменит итоги конкурса, то заказ получит РЭС.

АБН