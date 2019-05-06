Мэрия потратит 280 миллионов на подготовку площадки для нового ЛДС

«Управление дорожного строительства», принадлежащее мэрии Новосибирска, объявило о поиске подрядчика для подготовки площадки новой ледовой арены — на вынос за территорию строительства телефонных проводов и водопровода власти потратят 280 миллионов рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 29 апреля. Всего городские власти опубликовали 3 контракта на общую сумму в 280 миллионов.

Как уточняется в документах к закупкам, подрядчик должен будет выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции тепловой трассы, выносу из зоны реконструкции подземных телефонных и электропроводов, а также сетей водопровода и канализации.

При этом перенос телефонных проводов должен проводиться без перерыва связи. Работы необходимо закончить до 15 ноября 2019 года. Саму арену планируется построить до 15 декабря 2021 года.

В конце апреля стало известно, что в 2019 году на строительство нового ЛДС выделят первые 1,5 миллиарда рублей — из них 300 миллионов будут выделены из федерального бюджета. Всего на ледовую арену правительство Новосибирской области рассчитывает потратить до 5,7 миллиарда рублей.

Вместе с новым зданием ЛДС на левом берегу власти планируют достроить и открыть станцию метро «Спортивная». При этом она может оказаться не единственной новой станцией: на прошлой неделе власти заявили о необходимости ещё одной на Дзержинской ветке.

В конце января 2019 года стало известно, что из федерального бюджета на строительство ЛДС выделят 3 миллиарда рублей. Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, общая сумма вложений из федерального бюджета составит 3,4 миллиарда рублей.

Дмитрий Здорников

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