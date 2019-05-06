НЕФАЗ развивает производство автобусов и электробусов

На КАМАЗе создана межфункциональная группа по развитию производственных мощностей на дочернем предприятии в Башкирии – НЕФАЗе. Перед специалистами поставлена задача оказать содействие в организации нового производственного потока при изготовлении современной линейки автобусов и электробусов и обеспечить необходимую технологическую поддержку. Намеченные мероприятия планируется завершить к июню.

Команда, в состав которой вошли камазовские руководители и специалисты, приступила к работе на Нефтекамском автозаводе с начала марта. На старте проекта потери, не приносящие ценности, составляли 122 часа. К началу апреля исключены потери в 52 часа за счет вывода операций подсборки на отдельный участок, перебалансировки загруженных операций на линии сборки электробусов, доработки чертежно-конструкторской и технологической документаций, а также за счет снижения дефектности поставки комплектующих изделий и исключения лишних перемещений работников. Благодаря этому удалось выйти на такт сборки – 20 электробусов в месяц.

В марте была разработана система оповещения о простоях на рабочих позициях в связи с отсутствием комплектующих, простоем оборудования, вопросами по качеству, вопросами технологического и конструкторского характера. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы, которые позволят принципиально изменить существующую схему организации производства с учетом улучшения логистических процессов, складского хозяйства и других изменений.