"Швабе" и МГТУ им. Н. Э. Баумана выиграли грант Российского научного фонда

Предприятие холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех совместно с МГТУ им. Н. Э. Баумана выиграло грант Российского научного фонда на общую сумму 18 млн рублей. В ходе совместных работ планируется создать и исследовать оптические волокна, не имеющие аналогов в мире.

В рамках совместного проекта с МГТУ им. Н. Э. Баумана специалисты НПО «Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова» холдинга «Швабе» усовершенствуют характеристики и конструкцию полых микроструктурированных волокон с антирезонансным волноводным механизмом, действующих в ближней и средней ИК-областях спектра и предназначенных для новейших оптико-электронных приборов.

В рамках сотрудничества ученые намерены создать новое поколение волоконно-оптических устройств для управления пространственными характеристиками передаваемых световых потоков. Проект рассчитан на 2019–2021 годы. В результате его реализации в ближайшие три года удастся перейти к разработке компонентной базы фотоники на основе усовершенствованного оптического волокна.

«В настоящее время в мире изучением проблематики таких волокон занимается не более десяти научных групп. Стоит отдельно подчеркнуть, что при выборе победителей эксперты Российского научного фонда отметили актуальность данной разработки для науки и техники, а также масштабность поставленных задач, высокий уровень исполнителей и нацеленность на практический результат. На реализацию проекта выделено 18 млн рублей», – сообщил первый заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Попов.

Отличительной особенностью волокон станет наличие полой сердцевины большого размера и ограниченного количества пустот в оболочке, что выделяет их не только среди классических волокон, выполненных на основе сплошных оптических сред, но и среди типичных микроструктурированных волокон.

Сотрудники НПО ГОИ им. С.И. Вавилова приступят к работам в июне этого года. Высокий уровень знаний специалистов и большой опыт в данной сфере позволят сразу перейти к изготовлению и испытанию опытных образцов волокон, что даст возможность создать прототип устройств фотоники и волоконной оптики уже в конце 2019 года. В проекте планируется создание нового поколения волоконно-оптических устройств для управления пространственными характеристиками передаваемых световых потоков, в частности сумматоров, делителей, спектрально-селективных фильтров и устройств для управления дисперсией и поляризацией лазерного излучения на основе полых микроструктурированных волокон для работы как в ближнем, так и среднем ИК- диапазонах.

Также в текущем году планируется разработать поперечные сечения полых микроструктурированных волокон с различной вращательной симметрией и формой, изготовить их экспериментальные образцы, разработать и апробировать методики заполнения элементов структуры волокон химическими веществами.