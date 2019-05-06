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За рубежом

Шведские компании Vattenfall и SaltX Technology начали тестирование солевого накопителя энергии в Германии

Шведские энергокомпании Vattenfal и SaltX Technology запустили в тестовую эксплуатацию пилотный проект экспериментального солевого накопителя энергии энергоемкостью 10 МВт*ч. Солевой накопитель размещен на площадке принадлежащей Vattenfall угольной ТЭЦ Reuter (Reuter CHP) установленной мощностью 160 МВт, расположенной в районе Шпандау в Берлине.

В накопителе применена технология SaltX, основанная на использовании в качестве рабочего тела кристаллов соли с нанопокрытием (nano-coated salt technology), которое позволяет довести количество циклов зарядки накопителя до нескольких тысяч раз и хранить энергию без потерь в течение нескольких месяцев. Тестирование солевого накопителя продлится до лета 2019 г.

Согласно принятому берлинским правительством решению, в целях сокращения выбросов CO2 все угольные электростанции в районе Берлина планируется вывести из эксплуатации к 2030 г.

В настоящее время в собственности и управлении Vattenfall в берлинском регионе кроме ТЭЦ Рейтер находятся также ТЭЦ Моабит (Moabit CHP, 140 МВт) и ТЭЦ Рейтер Вест (Reuter West CHP, 564 МВт). Vattenfall стремится полностью отказаться от использования угольного топлива в берлинском регионе к 2030 г. Так, в мае 2017 г. Vattenfall закрыла работавшую на буром угле ТЭЦ Клингенберг (Klingenberg CHP, 185 МВт), а энергоблок ТЭЦ Рейтер (Рейтер C), работающий на угле, будет заменен электрическим и газовым котлами (heat-only boiler, HOB) электрической мощностью 120 МВт каждый к 2020 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

Компания: АО "СО ЕЭС"

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