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Законотворчество (постановления)

Утверждены правила субсидирования "зеленых облигаций"

Утверждены правила субсидирования зеленых облигаций

6 мая 2019, 17:19
Рубрика: Законотворчество
Метки: НАЦПРОЕКТ, ЭКОЛОГИЯ, ТЭК, НДТ, МИНПРОМТОРГ
Отрасль: ТЭК 

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Субсидии предприятиям промышленности и ТЭК будут предоставляться в рамках федерального проекта «Внедрение наилучших доступных технологий» национального проекта «Экология».

Правительство РФ утвердило разработанное Минпромторгом России постановление о правилах предоставления субсидий российским организациям на возмещение затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий (постановление № 541 от 30.04.2019 г.).

Цель нового механизма – поддержка проектов по модернизации природоохранного и основного технологического оборудования в рамках перехода предприятий на наилучшие доступные технологии (НДТ).

Субсидии предоставляются в размере 70% от фактически понесенных затрат на выплату купона. Общая стоимость выпуска облигаций не должна превышать 30 млрд рублей.

Принять участие в программе поддержки смогут предприятия, разместившие после 1 января 2019 года облигации под инвестиционный проект, реализуемый в рамках программы повышения экологической эффективности, предварительно одобренной Минпромторгом России. После получения финансирования под размещенные облигации предприятие-потребитель НДТ покупает оборудование и начинает платить купонный доход в рамках облигационного займа. В свою очередь Минпромторг России субсидирует процентную ставку по фактическим выплатам купонного дохода. 

Субсидирование «зеленых облигаций» – дополнительная стимулирующая мера для реализации масштабной программы техперевооружения и привлечения инвестиций в основной капитал. Новая программа поддержки потенциально охватывает более 7 тысяч предприятий промышленности и ТЭК. Объем предусмотренных средств на ее реализацию составляет 9,3 млрд рублей в 2019-2021 годах

– прокомментировал замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.

Компания: Минпромторг РФ

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