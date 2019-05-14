Система фотовидеофиксации "Ростелекома" помогла снизить смертность на дорогах Астрахани

Смертность на дорогах Астрахани за годовой период работы системы фотовидеофиксации «Ростелекома» снизилась на 30%. Региональная система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и контроля за движением тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств создана в рамках концессионного соглашения, которое было заключено в конце 2016 года между национальным оператором связи и правительством Астраханской области. Система призвана повысить безопасность дорожного движения на муниципальных, областных и федеральных дорогах, а также увеличить срок службы дорожного покрытия.

Система запущена в эксплуатацию 20 марта 2018 года и с тех пор выявила около 600 тысяч нарушений правил дорожного движения. Этот показатель почти в десять раз превышает количество зафиксированных нарушений в 2017 году.

Антонина Черских, начальник департамента дорожного хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области: «С введением системы значительно снизилось число ДТП, что подтверждено статистическими данными УГИБДД УМВД РФ по Астраханской области. В настоящее время наиболее эффективными для астраханцев являются комплексы, направленные на фиксацию нарушений скоростного режима, проезда стоп-линий и пешеходных переходов, правил парковки».

Проект в Астраханской области стал первым на Юге и вторым в стране, который «Ростелеком» реализовал по концессионной модели. Специалисты компании смонтировали 52 стационарных и три мобильных интеллектуальных комплекса для контроля за проездом железнодорожных переездов и перекрестков, стоянкой и остановкой машин, выездом на встречную полосу и скоростью движения. Дополнительно было модернизировано 75 комплексов фотовидеофиксации, а также построено здание мониторингового центра общей площадью более 1000 квадратных метров. Кроме того, на участках с интенсивным потоком грузового транспорта специалисты компании установили пять постов автоматического весогабаритного контроля. Они позволяют на ходу контролировать массу и параметры проезжающих через них грузовых автомобилей. Все объекты системы «Ростелеком» будет эксплуатировать 11 лет, в течение этого времени компания должна дважды их модернизировать. По истечению данного срока комплекс фотовидеофиксации и весогабаритного контроля перейдет в собственность Астраханской области.

Сергей Овсянников, директор Астраханского филиала ПАО «Ростелеком»: «Установленные “Ростелекомом” комплексы является частью системы “Безопасный город” и ориентированы на обеспечение порядка на дорогах и повышение безопасности горожан. Мы сегодня наблюдаем положительную динамику от их эксплуатации и уверены, что они принесут большую пользу Астрахани. Средства, поступающие благодаря работе комплексов в астраханский бюджет, могут быть направлены на модернизацию дорожной инфраструктуры, что будет способствовать развитию экономики региона. “Ростелеком” при этом не получает процентов от сумм выписанных штрафов, и заинтересован только в обеспечении бесперебойной работы системы».

Проект в Астрахани реализуется в рамках организации комплексной системы обеспечения безопасности населения в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, а также в соответствии с распоряжением Правительства РФ «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”».