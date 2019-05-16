В Ульяновской области началось создание индустриального парка японских компаний

УЛЬЯНОВСК, 15 мая. /ТАСС/. Первый камень в основание индустриального парка японских компаний заложен в среду в Ульяновской области с участием чрезвычайного и полномочного посла Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки в рамках III Международного форума "Японская весна на Волге".

"Совсем скоро мы увидим, как будут строиться новые предприятия на этой территории, которые дадут возможность нашей стране быть по-настоящему промышленно развитой, а жителям Ульяновской области получить новые рабочие места и великолепную работу. В нашей стране нет такой территории, которую мы сейчас создаем. Ряд японских компания с нетерпением ждут, когда у нас пройдет сегодняшняя официальная процедура для того, чтобы уже прийти сюда со своим бизнесом", - сказал губернатор региона Сергей Морозов.

Индустриальный парк разместится на территории промышленной зоны "Заволжье". Как сообщил журналистам исполнительный директор Корпорации развития региона Игорь Рябиков, строительство объекта начнется после проведения исследований института Номура.

"Мы попросили наших партнеров - институт Номура - провести для нас исследования и разработать концепцию парка. После этого мы предполагаем, что в управлении этого парка примет участие именно японская компания", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Рябиков добавил, что сейчас специалисты проводят исследование ульяновских площадок, которые будут переданы институту Номура. В свою очередь, он будет изучать материалы в течение трех-четырех месяцев. Эксперты проанализируют рынок кадров в перспективе ближайших пяти-семи лет, исследования также предполагают опрос японских компаний, с точки зрения интересов в сфере бизнеса и необходимых для их развития сервисов.

"Совмещая эти два исследования, мы получим какие-то более узкопрофильные направления, по которым мы будем выстраивать специализацию. Но это не говорит о том, что здесь не может появиться другой специализации или даже компании из другой страны. Несмотря на то, что это японский бизнес-парк, сюда сможет прийти и российская компания", - уточнил он.

По словам Рябикова, разработка концепции индустриального парка завершится в 2019 году. После этого начнется работа с управляющей компанией.

"Сейчас есть японские компании, которые выражают заинтересованность, мы им также будем предлагать размещение здесь", - отметил он.

О форуме

III Международный форум "Японская весна на Волге" проходит в Ульяновской области с 15 по 18 мая. Первый день форума посвящен японскому бизнесу, в нем принимает участие чрезвычайный и полномочный посол Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки. В Ульяновске прошло заседание Российско-японского инвестиционного бизнес-клуба, на котором были представлены результаты опроса регионального сообщества предпринимателей и японских компаний, ведущих деятельность в Ульяновской области, по выявлению потенциальных сфер взаимодействия ульяновского бизнеса и японских предприятий в сферах производства, торговли, ведения научно-исследовательских разработок. В этот день также прошли экскурсии на предприятия японских компаний, работающих в регионе - Bridgestone, ISUZU, DMG MORI. В четверг на предприятиях пройдет День открытых дверей для учащихся учебных заведений Ульяновской области.

ТАСС