25 ярких лет: от "Интерсвета" к Interlight Russia | Intelligent Building Russia

Международная выставка освещения, систем безопасности, автоматизации зданий и электротехники в этом году празднует 25-летний юбилей и встречает эту дату существенными обновлениями.

Во-первых, проект эволюционировал и получил новое имя – Interlight Russia | Intelligent building Russia. Это название подчеркивает важность каждой части выставки – светотехники и технологий «умного города».

Во-вторых, поменялись даты: выставка будет проходить раньше, чем в прошлых годах, – 10-13 сентября 2019 года. Это предоставляет экспонентам больше возможностей для детальной проработки заключенных договоренностей в рамках выставочного проекта.

Девиз Interlight Russia | Intelligent building Russia 2019 – «25 ярких лет», на протяжении которых проект завоевал доверие представителей профессионального сообщества.

В рамках раздела Interlight Russia пройдет несколько крупных мероприятий:

В 13-й раз пройдет Международный LED-форум – крупнейшая в России и СНГ международная бизнес-конференция о возможностях светодиодных технологий.

Откроет свои двери Interlight Design Academy – образовательная площадка для архитекторов и дизайнеров, где на протяжении всех 4-х дней работы выставки будут проходить лекции, семинары и мастер-классы, на которых обсудят тенденции в сфере дизайна, проектирования и интеграции новейших технологий в проекты. Главным по свету будет Константин Цепелев, основатель Bright Buro.

На выставке будут подведены результаты ежегодного конкурса «Российский светодизайн», который нацелен на выявление талантливых светодизайнеров: заявки на участие принимаются до 30 августа включительно. Конкурс проводится при инфоподдержке ARTPLAY, Переделка.TV, журнала «Современный DOM» и др.

В 2018 году с успехом дебютировала экспозиция под открытым небом «Свет в городе»: в 2019 – она также будет представлена на выставке.

Нововведение этого года – «Новогодняя экспозиция», посвященная украшению общественных пространств в зимний праздничный период. Производители не только покажут свою продукцию, но и расскажут о секретах и особенностях зимнего украшения улиц.

В рамках раздела Intelligent Building Russia пройдет Intersec Forum Russia-2019, посвященный автоматизации зданий и интегрированным системам безопасности. Форум состоится при официальной поддержке лидеров отрасли.

На протяжении всех 4-х дней работы выставки будет работать масштабная образовательная площадка «Электротехническая Академия». Дарья Макурова выступит в качестве гида по миру автоматизации зданий. Программа составлена для широкого круга специалистов: технических специалистов, главных инженеров, инженеров-электриков, инженеров-инсталляторов, проектировщиков, прорабов, сборщиков щитового оборудования, представителей оптовой и розничной торговли, дизайнеров.

В этом году своё участие в выставке подтвердили уже более 170 компаний из Армении, Беларуси, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Кореи, Польши, Португалии, РФ, Таиланда, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Японии, а также Китая и Гонконга.

Официальные материалы:

https://interlight-moscow.ru.messefrankfurt.com/moscow/ru/press.html

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