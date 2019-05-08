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Производство

Безопасность систем электрообогрева ГК "ССТ" подтверждена ИНТЕРГАЗСЕРТ

Инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж» (входит в Группу компаний «Специальные системы и технологии») получила сертификаты в системе добровольной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ» на системы электрообогрева и таким образом включена в реестр официальных поставщиков ПАО «Газпром».

Сертификаты соответствия с номерами № ОГН4. RU.1304.В00240 и ОГН4.RU.1304.В00238 подтверждают, что системы электрообогрева на основе нагревательных кабелей «Тепломаг» и системы электрообогрева на основе скин-эффекта ИРСН-1500 производства ОКБ «Гамма» (входит в Группу компаний «Специальные системы и технологии») соответствуют требованиям нормативных документов СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ», в том числе предъявляемых к электрооборудованию для взрывоопасных сред (ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ 31610.7-2012, ГОСТ IEC 60079-30-1-2011).

Таким образом, наличие сертификатов «ИНТЕРГАЗСЕРТ» свидетельствует о безопасности и высоком качестве поставляемой «ССТэнергомонтаж» продукции, а также позволяет применять ее на объектах ПАО «Газпром».

Группа компаний «Специальные системы и технологии», в которую входит «ССТэнергомонтаж», является поставщиком решений в области электрообогрева для ПАО «Газпром» с 2002 года. Лидер российской газовой отрасли доверил ГК «ССТ» оснащение системами электрического обогрева крупнейших месторождений, среди которых Заполярное, Бованенковское, Ямбургское, Песцовое и Киринское.

ПАО «Газпром» стал одним из первых заказчиков отечественных систем электрообогрева на основе саморегулирующихся кабелей и систем на основе скин-эффекта для обогрева протяженных трубопроводов. Следует отметить, что ГК «ССТ» является единственным российским предприятием, обладающим технологиями производства этих ключевых для индустрии продуктов.

Ранее системы электробогрева прошли оценку соответствия в добровольной системе сертификации «Газпромсерт», на смену которой в 2016 пришла СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ». Обе системы созданы ПАО «Газпром» для добровольной сертификации продукции, предоставляемых услуг и систем менеджмента качества потенциальных поставщиков.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ГК "Специальные системы и технологии"

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