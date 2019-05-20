Субсидирование пилотных партий высокотехнологичной продукции будет продолжено

В 2019 году Министерство промышленности и торговли Российской Федерации продолжит субсидирование пилотных партий средств производства в соответствии с постановлением Правительства № 634.

На середину июня запланировано начало первого отбора на право получения субсидии. В соответствии с требованиями постановления за 5 дней до начала проведения отбора на официальном сайте Министерства будет размещено соответствующее извещение

- рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

По слова Министра, механизм способствует выведению пилотных партий оборудования на рынок в условиях отсутствия референций и опыта эксплуатации инновационных образцов промышленной продукции.

Отечественным производителям компенсируется до 50% фактически понесенных затрат на оплату сырья, материалов и комплектующих. Кроме того, речь идёт о компенсации оплаты труда производственного персонала, инженерной разработки и проектирования, приобретения оснастки и расходного инструмента, логистических операций. При этом цена закупки для потребителей будет на 15-50% ниже рыночной стоимости оборудования

- отметил Денис Мантуров.

Перечень оборудования, попадающего под субсидирование, включает продукцию отраслей тяжелого, нефтегазового, энергетического машиностроения, станкоинструментальной промышленности, а также пищевого и строительно-дорожного машиностроения. Распределение субсидий будет осуществляться Минпромторгом России на основании отбора, что позволит всем участникам получить государственную поддержку при условии соответствия установленным в постановлении требованиям.